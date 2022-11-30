Декабрь 2022 принесет стрессы и переживания двум знакам Зодиака

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые будут сильно нервничать в конце этого года. Речь идет о Козерогах и Рыбах.

Об этом пишет УНИАН.

Козерог

Астрологи предсказывают, что они будут озабочены какими-то карьерными вопросами. Например, их могут уволить с работы или они могут быть на грани вылета с какой-то должности. При этом их будет больше беспокоить не вопрос финансов, а вопрос карьеры — развитие в их специальности может остановиться.

Также могут быть конфликты с бизнес-партнерами, коллегами по работе или начальством. Это неизбежно приведет к депрессии. Избавиться от нее поможет только время и занятия, которые отвлекают от плохих мыслей.

Рыбы

У Рыб конец года тоже будет не самый оптимистичный. Они могут сильно поссориться со своей второй половинкой. Дойдет даже до того, что пары, которые давно вместе, могут какое-то время жить отдельно.

В последние дни декабря ситуация выровняется, однако практически весь месяц проблемы на личном фронте будут причиной головных болей Рыб.

Астрологи советуют контролировать свои эмоции и внимательно прислушиваться к словам своей второй половинки.