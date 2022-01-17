Демократическая фракция Судана согласилась на переговоры при посредничестве ООН

Известная суданская продемократическая группа условно приняла предложение ООН выступить посредником в выходе из политического тупика, сложившегося после октябрьского военного переворота.
Об этом сообщает aljazeera.com.
Джаафар Хассан, представитель Центрального совета сил свободы и перемен (CCFFC), заявил в воскресенье в заявлении для прессы, что совет решил принять приглашение миссии Организации Объединенных Наций поддержать диалог между сторонами в Суданский кризис.
Хасан сказал, что в воскресенье делегация CCFFC встретится с UNITAMS, чтобы представить коалиционное видение инициативы диалога между различными суданскими сторонами. Однако другая ключевая гражданская группа, Суданская ассоциация профессионалов, отклонила предложение ООН.
Протестующие проводят регулярные марши против военных с тех пор, как в октябре прошлого года они свергли гражданское правительство премьер-министра Абдаллы Хамдока. Они хотят, чтобы военные не входили в состав переходной правящей коалиции.
Хамдок был восстановлен в должности 21 ноября в результате сделки, которая предусматривала создание независимого технократического кабинета под военным надзором. Но продемократическое движение Судана осудило это соглашение, настаивая на передаче власти полностью гражданскому правительству. Хамдок подал в отставку в начале января, сославшись на давние разногласия с военными правителями и медленный темп реформ.
Ранее Курсор сообщал, что военный переворот ставит Судан под угрозу потерять с трудом завоеванную международную поддержку.
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