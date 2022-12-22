Денег не будет: названы знаки Зодиака, которым 2023 год принесет траты и низкий доход

Эти люди останутся у разбитого корыта. Им будет тяжело выйти из данной ситуации.

Астрологи составили финансовый прогноз на 2023 год и назвали два знака Зодиака, кому с деньгами будет сложнее всего. Речь идет о Козерогах и Рыбах.

Об этом пишет УНИАН.

Козерог

Козероги уже сейчас испытывают какие-то сожаления по поводу своей карьеры. Возможно, они думают, что получили образование не в той сфере или пошли работать не в ту компанию. Эти мысли напрямую связаны с тем, что они живут от зарплаты до зарплаты, не имея возможности накопить на то, о чем давно мечтают.

Депрессивные мысли Козерогов в 2023 году только усугубятся. Звезды пророчат им неудачи во всех попытках сменить работу на более высокооплачиваемую.

Рыбы

В 2023 году представители данного знака решат переучиваться, менять специальность или менять работу. Это создаст определенный период «застоя», когда Рыбы будут жить только на отложенные деньги, или на то, что займут у своих знакомых. Не самая радужная ситуация. К тому же, из-за бытовых проблем у Рыб совсем не будет мотивации к чему либо. Звезды советуют им набраться терпения и пережить все сложности, ведь к концу года тучи на финансовом горизонте наконец разойдутся.