Денежная удача или праздник: гороскоп на выходные 15-16 октября для всех знаков Зодиака

Таролог и прогнозист Ольга Соломка составила гороскоп для всех знаков Зодиака на выходные 15-16 октября. Узнайте, что ждет вас.

Об этом пишет AstroOboz.

Овен

Выходные будут очень насыщены событиями, динамичны и активны, вы все время передвигаетесь, чем-то занимаетесь, соревнуетесь, нет минуты, когда бы вы сидели сложа руки.

Телец

Может быть недалекая дорога, будь то командировка или поездка к родным, а может, и небольшая экскурсия, ведь вам захочется как-то изменить обстановку и получить новые впечатления, даже научиться чему-то новому.

Близнецы

Лучше всего эти дни посвятить каким-то спокойным и уравновешенным занятиям, тем более что у вас появилось больше свободного времени и вам уже не нужно так интенсивно работать, как раньше.

Рак

Вы сейчас очень смелые и даже отчаянные и можете решиться на довольно авантюрные шаги, готовы сделать что-то невероятное, о чем давно мечтали, но никак не могли насмелиться. Дайте себе свободу – и делайте что хотите.

Лев

У вас намечается какой-нибудь праздник, когда вокруг собираются самые родные. И вы можете стать тем же стержнем, вокруг которого все будут объединяться. И вам не нужно суетиться и всем угождать, вы можете сплачивать словом и даже взглядом.

Дева

Будет желание и возможность посидеть дома и посмотреть кино, максимально расслабившись, даже на какие-нибудь домашние дела у вас руки не стоят. И не нужно чувствовать себя виноватыми, сделайте так, как хочется.

Весы

Прибыль сама собой идет в руки, причем в больших размерах, может, даже в виде какой-то недвижимости или внушительных подарков, которые к вам внезапно придут. К примеру, могут легко решаться вопросы наследства, семейного имущества.

Скорпион

Эти дни вам могут надолго запомниться, происходят очень важные события в вашей жизни. К примеру, вы переезжаете на новое место, знакомитесь с очень важными людьми или отмечаете какую-нибудь годовщину.

Стрелец

Устройте наконец романтику, потому что сколько можно откладывать личную жизнь в самую дальнюю каморку. В конце концов, любовная история должна развиваться, а ваши отношения переходить на новый этап.

Козерог

Торжественные события, на которые вы на днях попадаете, не просто поднимут вам настроение, но еще и могут положить начало прекрасным длительным отношениям. Так что у вас есть возможность познакомиться с кем-то очень душевным и вам очень нужным.

Водолей

Сейчас вы настроены очень положительно, даже работа по выходным вам в удовольствие, ведь кроме того, что как-то заполняете свое время и получаете деньги, еще общаетесь с людьми и приносите пользу обществу.

Рыбы

Займетесь наконец своими личными делами, встретитесь с друзьями или просто приятными людьми, может быть даже не очень знакомыми, но с перспективами длительных отношений или долгой дружбы.