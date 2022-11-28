Денежный лунный календарь на декабрь 2022

Следуйте простым рекомендациям астрологов на декабрь, чтобы оставаться в выгодном положении на работе и в бизнесе.

1 декабря: растущая Луна в Рыбах открывает зимний период. Это будет неоднозначный день, но вероятность финансового успеха окажется выше, чем вероятность провала. В первый день зимы многим из нас откроются новые возможности в финансовой сфере. Это будет день озарений и творческого прорыва.

2, 3 и 4 декабря: активная Луна в Овне — это всегда хорошо. В эти три дня мы будем полны сил и мотивации. Наши дела пойдут в гору и начнут приносить больше удовольствия. Вероятность повышения доходов в эти три дня будет достаточно существенной.

5, 6 декабря: ночное светило максимально активно в эти дни, поэтому его пребывание в Тельце не очень хорошо скажется на наших финансовых успехах. В эти два дня точно не стоит совершать дорогостоящих покупок. Также астрологи не советуют давать никому взаймы, так как деньги вам могут попросту не вернуть.

7, 8 и 9 декабря: 7 число — последний день роста Луны. Ее пребывание в Близнецах даст нам огромный заряд оптимизма и желания работать. 8 число — Полнолуние в том же Знаке. Финансовая удача в этот день от нас отвернется. Мы будет склонны к необдуманным поступкам. 9 ноября — первый день убывающей Луны в Близнецах. Это будет очень благоприятный день для спокойной интеллектуальной работы.

10, 11 декабря: убывающая Луна в Раке — дни большого успеха для тех, кто очень хочет порадовать своих близких подарками. 10 и 11 числа очень полезно покупать что-то для дома и тратить деньги на подготовку к новогодним праздникам.

12, 13 декабря: убывающая Луна, но еще не потерявшая много своих сил, 12 и 13 числа окажется во власти стихии Огня, представленной Львом. Это будут два очень хороших дня для тех, кто вынужден много работать и заниматься ответственными делами, связанными с деньгами.

14, 15, 16 декабря: три дня убывающей Луны в Деве — это идеальное время для запланированных покупок и для активной работы. В это время ночное светило будет стараться помогать нам через нашу интуицию.

17, 18 декабря: убывающая Луна в Весах — это время нажать на паузу и перестать бежать впереди паровоза. Финансовая сфера потребует отдыха. Лучше сфокусироваться на чем-то другом, дав себе возможность отдохнуть.

19, 20 декабря: стареющая Луна в эти два дня окажется во власти стихии Воды, представленной Скорпионом. Это будут два отличных дня для совершения покупок. Можно потратить часть средств на подготовку к Новому году.

21, 22 декабря: два дня под эгидой Стрельца — не лучшее время для убывающей Луны. В последние дни данной фазы лучше не отправляться в командировки и не тратить деньги на то, чего нет в списке обязательных покупок.

23, 24 декабря: 23 число — Новолуние в Козероге. Работа должна быть спокойной в этот день. Настроение большинства людей будет стремиться к стабильности. 24 ноября ситуация немного изменится из-за начала фазы роста, которая не сочетается с энергией стихии Земли.

25, 26 декабря: рост Луны в Водолее крайне полезен для принятия важных решений. В эти два дня можно будет планировать новогоднюю ночь и финансовые дела на начало следующего месяца.

27, 28, 29 декабря: три дня роста Луны в Рыбах — очень негативное время для покупок. Особенно тут стоит выделить последний из трех дней, в который и вовсе стоит приостановить все финансовые дела из-за начала ретро-Меркурия.

30, 31 декабря: завершится год относительно благоприятно. Растущая Луна окажется в Знаке Овна. Все то, что вы не успели доделать ранее, можно будет завершить именно в эти два дня. То же касается приобретения подарков и украшений для дома перед праздниками.