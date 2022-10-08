Диетологи объяснили, в каких случаях сметана может быть вредной

Сама по себе сметана очень жирный продукт, поэтому если ее добавлять в блюда, то следует учитывать, что значительно повысится общая калорийность.

Сметана — один из самых популярных и всем известных молочных продуктов, который придает блюдам неповторимый вкус. Но с ней нужно быть осторожнее.

Об этом сообщает Ukr.Media.

Эксперты говорят, что она обладает полезными свойствами, но и может навредить здоровью. Ее скрытая угроза кроется в повышенной калорийности, поэтому ее не стоит считать хорошей альтернативой майонезу.

Сметана достаточно жирный продукт, поэтому если добавлять ее в блюда, стоит учитывать, что общая калорийность повысится. Речь идет о столовых ложках сметаны.

По словам диетологов, ее можно заменить на йогурт, молоко или творожные продукты, потому что они более полезны и менее калорийны.

Употребление сметаны строго запрещено при болезнях поджелудочной железы и печени. Людям, больным диабетом, стоит отдавать предпочтение сметане с низкой жирностью и есть ее в маленьких количествах.

«Курсор» писал ранее, если вы чувствуете, что делаете все правильно со своими привычками в еде, но все еще не можете изгнать воспаленный живот, есть один молочный продукт, который в целом полезен для вашего здоровья, но может одновременно вызывать вздутие живота. И это йогурт.

Еще мы писали, что врач-диетолог рассказала, какой молочный продукт является самым полезным среди остальных и рекомендует его употреблять каждый день.