Для каких знаков Зодиака 2023 год станет настоящим провалом

По словам эксперта, особенно тяжелым будет первое полугодие 2023. Именно оно несет наибольшую опасность для вышеперечисленных знаков Зодиака.
Об этом пишет УНИАН.
«У Водолеев начнется переходной период, когда старая система рушится и надо все начинать заново. В это время им придется взять на себя ответсвенность. А вот Козерогам придется учиться эту ответственность с себя сбрасывать и «расширяться» в семье, что им не свойственно.
Нежные Раки могут столкнуться с проблемами в личной жизни. Они не захотят возлагать на себя определенные обязательства, что может привести к краху в отношениях со второй половинкой», — рассказала астролог.
Не менее сложная ситуация сложится и с их здоровьем. По словам Власенко, больная зона Девы и Водолея — это зубы, кости, желудочно-кишечный тракт, а Льва — моче-половая система, хронические заболевания могут обостряться.