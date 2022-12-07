Для каких знаков Зодиака 2023 год станет настоящим провалом

Астролог Наталья Власенко рассказала, каким знакам Зодиака придется очень тяжело в год Черного Водяного Кролика. По ее словам, с жизненными испытания придется столкнуться Девам, Козерогам, Водолеям и Ракам.

По словам эксперта, особенно тяжелым будет первое полугодие 2023. Именно оно несет наибольшую опасность для вышеперечисленных знаков Зодиака.

Об этом пишет УНИАН.

«У Водолеев начнется переходной период, когда старая система рушится и надо все начинать заново. В это время им придется взять на себя ответсвенность. А вот Козерогам придется учиться эту ответственность с себя сбрасывать и «расширяться» в семье, что им не свойственно.

Нежные Раки могут столкнуться с проблемами в личной жизни. Они не захотят возлагать на себя определенные обязательства, что может привести к краху в отношениях со второй половинкой», — рассказала астролог.

Не менее сложная ситуация сложится и с их здоровьем. По словам Власенко, больная зона Девы и Водолея — это зубы, кости, желудочно-кишечный тракт, а Льва — моче-половая система, хронические заболевания могут обостряться.