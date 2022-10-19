Для трех знаков Зодиака грядущая зима станет судьбоносной

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые уже этой зимой столкнуться с разными событиями, напрямую влияющих на их будущее. Кого-то ждет переезд, а кого-то — смена места жительства.

Об этом пишет УНИАН.

Стрелец

Вас ждет невероятный успех на работе. Начальство высоко оценит все ваши старания и труды, а значит, вы можете рассчитывать на поощрение. Это может быть не только премия, но и повышение в должности. Не бойтесь обсуждать с руководством эти вопросы, если хотите добиться большего. В конце зимы вы можете совершить покупку своей мечты.

Козерог

Представители этого зодиакального созвездия могут решить все свои проблемы по щелчку пальцев. Звезды всю зиму будут на вашей стороне, поэтому вам ни о чем не придется переживать. К слову, в этот же период вы можете решиться на переезд. На новом месте вас ждут не только крутые впечатления, но и новые знакомства.

Водолей

Водолеям очень повезет в любви. Одинокие люди, рожденные под этим знаком Зодиака, могут встретить свою судьбу, а семейные — решиться на пополнение. В целом зима будет благоприятной для всего, что связано с отношениями. Проводите больше времени с любимыми людьми и будьте счастливы.