Дни силы в 2023 году: на какие даты планировать судьбоносные события

Эксперты советуют выписать себе все даты на листок или сохранить их в файле на компьютере или телефоне. В эти дни у вас будет гораздо больше возможностей привлечь удачу и достичь успеха.

Зеркальные даты

Все зеркальные даты можно считать одними из самых благоприятных дней года. В 2022 году их было тринадцать, а в 2023 их будет двенадцать:

1 января; 2 февраля; 3 марта; 4 апреля; 5 мая; 6 июня; 7 июля; 8 августа; 9 сентября; 10 октября; 11 ноября; 12 декабря.

Стоит отметить, что каждая зеркальная дата уникальна, поэтому важно помнить о том, как именно числа помогают нам в эти дни. Об этом мы рассказывали в отдельной статье про зеркальные даты 2023 года.

Равноденствия и солнцестояния 2023 года

Равноденствие 20 марта станет очень гармоничным и позитивным днем, в который Солнце и Луна сделают нас с вами лучше. Энергетика окружающего нас пространства наполнится гармонией и любовью, теплотой и спокойствием. То же самое касается и равноденствия 23 сентября. Эти два дня помогут нам очиститься от скверных мыслей и негатива.

Летнее солнцестояние 21 июня астрологи и эксперты в области биоэнергетики называют одним из лучших дней лета и года в целом. Многих из нас в день летнего солнцестояния будет ждать рост продуктивности, повышение настроения.

Зимнее солнцестояние 21 декабря в 2023 году будет крайне благоприятным днем. Солнце полностью ослабнет, отдав бразды правления Луне. В этот день растущая Луна окажется в Овне, что создаст идеальные условия для новых начинаний и активной работы, роста оптимизма людей. Также в этот день нас ждет благоприятный аспект Венеры и Урана. Это будет один из самых сильных и энергетически светлых дней года, несмотря на то, что день будет самым коротким.

Дни избавления планет от ретроградности

Когда какая-то из планет начинает прямое движение, заканчивая ретро-фазу, это приводит к выбросу позитивной энергии.

Меркурий в 2023 году будет избавляться от ретроградности 18 января, 15 мая, 15 сентября. Это будут идеальные дни для делового и романтического общения, покупок, работы, поездок.

4 сентября — день избавления от ретроградности Венеры. Этот день станет отличным поводом заняться спортом, работой, посвятить время семье и домашним делам.

12 января избавится от ретро-фазы Марс. Красная планета сделает этот день очень благоприятным, поскольку даст нам возможность воспрянуть духом, обрести силы и уверенность в себе.

31 декабря прямое движение начнет Юпитер. Это будет очень важный день силы, поскольку последний день года окажется временем избавления от негативных воспоминаний.

4 ноября Сатурн начнет двигаться в правильном направлении, что сделает этот день максимально благоприятным для освобождения от токсичных отношений.

22 января завершение ретро-фазы Урана сделает нашу с вами интуицию более сильной. Это будет день озарений, интеллектуального взлёта.

6 декабря закончится ретроградная фаза Нептуна. В этот день полезно будет бороться с вредными привычками и менять жизненные приоритеты.

11 октября Плутон будет очень сильным, так как самая дальняя планета избавится от ретроградности. В этот день многих людей ждет благоприятное внутренне изменение — повышение уверенности в себе.

Дни перехода планет в благоприятные Знаки Зодиака

У Меркурия таковыми являются следующие даты: 11 февраля, 11 июня, 11 июля, 28 июля, 5 октября, 10 ноября, 1 декабря. В эти дни полезно будет заниматься делами, путешествовать, общаться, получать новые знания.

Благоприятные дни перехода Венеры: 27 января, 16 марта, 7 мая, 8 ноября. В эти четыре дня постарайтесь заниматься своим здоровьем, посвящать время романтике и любви, семье и домашним делам.

Благоприятные дни перехода Марса: 20 мая, 12 октября, 24 ноября. В эти дни Марс будет переходить в самые благоприятные для него дома гороскопа. Эти дни совершенно точно входят в число дней силы, поэтому постарайтесь в эти даты больше работать и меньше лениться.

7 марта — день силы из-за перехода Сатурна в Знак Рыб. Наша интуиция усилится. У многих людей появится больше энергии и инициативности во всех сферах жизни.