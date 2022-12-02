Дни силы в декабре-2022: когда планировать важные встречи и судьбоносные события

Дни силы — это самые яркие, самые благоприятные и самые лучшие дни месяца. Конечно, факт того, что в тот или иной день будет благоприятное событие, не дает вам гарантии счастья или успеха, но вероятность достижения счастья будет существенно более высокой.

В такие дни, как те, что описаны далее, полезно бороться с вредоносными установками, делать определенные шаги навстречу счастью и искать новые источники счастья. Первое и самое главное правило любого дня силы — не сидеть на месте и двигаться к мечте, чего бы вам это ни стоило.

Об этом пишет Слова и фразы.

5 декабря — избавление Нептуна от ретроградности

5 декабря Нептун начнет прямое движение, чем спровоцирует пробуждение в людях доброты и честности. В мире станет существенно меньше лжи и притворства. Данный эффект будет очень силен и заметен в первые дни прямого движения этой планеты. Астрологи отмечают, что если кто-то будет вести против вас негативную и агрессивную игру, можно будет отвечать этому человек той же монетой. Если вы хотели, чтобы справедливость восторжествовала, то это с высокой вероятностью произойдет именно 5 числа.

8 декабря — оппозиция Солнца и Марса

Второе противостояние месяца пройдет 8 числа. В этот раз Марсу будет подыгрывать Солнце. Это будет крайне эмоциональный день, в который полезно будет признаваться в любви, делиться чувствами со второй половинкой, заводить новых друзей. Солнце и Марс создадут идеальные условия для того, чтобы вы смогли найти новые источники счастья, вдохновения и мотивации. Плохие воспоминания с высокой вероятностью отойдут на второй план.

12 декабря — день зеркальной даты

12.12 — последняя зеркальная дата 2022 года. В сумме 1 и 2 дают 3, значит день пройдет под управлением Тройки. Это говорит нам о том, что Вселенная постарается дать нам понять, что сейчас важно, а что не стоит нашего внимания. Многие люди в этот день вновь смогут обрести интерес к жизни. Это будет время, отлично подходящее для борьбы со страхами и неуверенностью в себе. Удача последует за теми, кто доволен собой и верит в лучшее. Тройка неразрывно связана с кармическими процессами, поэтому поступайте по совести, чтобы привлечь больше удачи 12 числа и в будущем.

14 декабря — максимум звездопада Геминиды

Геминиды — это звездопад, радиантом которого является созвездие Близнецов. В этот день можно отправляться в путешествия. Сидеть дома не рекомендуется, ровно как и оставаться надолго в уединении. Это прекрасный день для чтения книг, учебы, посещения лекций, получения новых навыков.

20 декабря — возвращение Юпитера в Знак Овна

Юпитер 20 числа перейдет в Знак Овна. Это будет хороший день для самоанализа. Общения и попыток разрешить разногласия, в том числе и в судебном порядке. Это очень благоприятный день для юридических консультаций, попыток договориться.

22 декабря — максимум потока Урсиды

В декабре актуален будет еще один поток — Урсиды. Его радиант находится в области созвездия Малой Медведицы. 22 числа — день, в который данный поток окажется максимальным. Это будет отличное время для загадывания желаний, постановки новых целей на начало следующего года.