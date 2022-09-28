Дни силы в октябре 2022: когда можно легко достичь любой цели

Октябрь — отличное время для того, чтобы подружиться с интуицией, поскольку ночные светила будут стараться помогать нам в трудных ситуациях, посылая различные знаки и пробуждая в нас внутренний голос. Вот какие дни будут самыми яркими и важными.

1 октября — оппозиция Венеры и Юпитера

Начинается октябрь с благоприятного дня, в который Венера и Юпитер расположатся по разные стороны от Земли. Это гармонизирует их силу, из-за чего многим из нас станет проще даваться решение сложных задач на работе, в бизнесе. Многие из нас смогут в этот день понять, чего они хотят от жизни.

3 октября — избавление Меркурия от ретроградности

Это очень важный, если не самый важный день октября. Меркурий, наконец-таки, вернется к нормальному состоянию, из-за чего можно будет вновь заниматься любыми видами работы. Это великолепный день для поездок, покупок, делового общения, собеседований, рассылки резюме. Не исключено, что те люди, которые в последние две недели усердно трудились, смогут получить за это поощрение — деньги, повышение, удачу.

10 октября — самый благоприятный день октября и осени в целом

В этот день произойдет аж три благоприятных события. Первое — зеркальная дата. 10.10 — идеальный день для общения, свиданий, знакомств, флирта. Старайтесь проводить больше времени с близкими и семьей. Если у вас есть какие-то разногласия, Единица, которая будет у руля, поможет их разрешить.

Второе событие 10 октября — максимум потока Дракониды. Этот день астрологи называют идеальным для дорогостоящих приобретений, преображения своего внешнего вида и начала ремонта в доме.

Также 10 числа Меркурий осуществит переход в Знак Весов. Его энергетика не станет негативно, но значительно ослабнет, поэтому в этот день можно будет посвятить свободное время отдыху и «ничегонеделанию». Планета успокоится, поэтому мы успокоимся вслед за ней. В этот понедельник будет проще принимать сложные решения и решать дилеммы.

12 октября — оппозиция Меркурия и Юпитера

Еще одно противостояние планет октября затронет нашу с вами жизнь 12 числа. Меркурий и Юпитер замечательно себя чувствуют в таком положении, идеально дополняя друг друга и делая все возможное для того, чтобы люди сближались. Если у вас есть натянутые и сложные отношения с друзьями, родственниками или второй половинкой, то в этот день можно попробовать вывести их на спокойный серьезный разговор, чтобы расставить все точки над «i».

21 октября — максимум потока Ориониды

Пик активности этого яркого, но не особо мощного звездного потока придется на 21 число.

Астрологи считают, что в период пиковой активности Орионид важно особое внимание уделять сфере любви. Можно знакомиться с людьми, признаваться в любви. В этот день астрологи настоятельно рекомендуют делать добрые дела для родственников и друзей, идти на примирение с врагами. Созвездие Ориона, в котором находится радиант потока, наделяет метеоры особой силой. Не забудьте загадать желание, даже если не увидите ни одной падающей звезды в этот день.

24 октября — завершение ретроградности Сатурна

Последний благоприятный день октября будет очень важным. 24 числа в сознании многих людей произойдет важный сдвиг. Они поймут важность каких-то событий из прошлого. Не исключено, что многие из нас смогут взять новый курс к мечте. Многие из нас станут более самостоятельными. Определенно, это будет очень важный и приятный день, в который у нас появится много мотивации в сфере любви и работы. Он отлично подходит для уборки, перестановки мебели и смены обстановки в целом.