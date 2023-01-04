Дни силы в январе 2023 года: когда можно изменить свою судьбу

Эксперты в области эзотерики и астрологии рассказали о том, какие события будут самыми важными и каковы будут их последствия для нас с вами.

4 января — максимум потока Квадрантиды

Квадрантиды будут актуальны в декабре 2022 года и в январе 2023, но их пик придется на 4 января. В час на землю будет опадать от 100 до 200 метеоров. 4 числа всех людей на Земле ждет сильный приток позитивных эмоций и интеллектуальных сил. Многие получат вдохновение, сильный заряд творческой энергии. Люди, которые заняты в сфере рекламы, шоу-бизнеса, станут на порядок успешнее. Также повезет писателям, музыкантам, художникам. Еще в этот день Квадрантиды могут сделать нас чуть более красноречивыми, так что успехов стоит ждать учителям, адвокатам, психологам и людям, занимающим высокие должности.

12 января — избавление Марса от ретроградности

12 января избавится от ретро-фазы Марс. Красная планета поможет нам с вами стать более сильными духовно и физически. Если будет возможность, обязательно постарайтесь заняться какими-то вдохновляющими и важными делами. Усталость в такие дни приходит гораздо реже, поэтому продуктивность вырастет в несколько раз. То же самое будет происходить с нами на протяжении всего периода прямого движения этой планеты — вплоть до самого конца этого года. Само собой, с течением времени эффект будет снижаться. До прежнего уровня продуктивности мы опустимся ближе к маю.

18 января — избавление Меркурия от ретроградности

Второй планетой января, которая начнет прямое движение, станет Меркурий. 18 числа мы с вами вдохнем полной грудью и сможем стать счастливыми. Наши страхи и сомнения уйдут. Появится больше финансовой удачи, желания общаться с людьми и заниматься полезными делами. В состоянии прямого движения Меркурий пробудет до 20 апреля включительно. Все это время нужно быть максимально активными в бизнесе и работе.

22 января — избавление Урана от ретроградности

22 января — день завершения ретро-фазы Урана. Это будет последняя из планет, которая избавиться от этого негативного состояния. С 22 января начинается самый благопряитный период 2023 года, в который не будет ни одной ретроградной планеты. Продлится этот период до 20 апреля включительно. Что до Урана, то он усилит нашу с вами интуицию. 22 января станет днем, в который Вселенная будет подсказывать нам правильный путь в жизни, давая различные намеки. Венера, которая окажется в соединении с Сатурном 22 января, не сможет помешать нам с вами обрести уверенность.

27 января — день перехода Венеры в Знак Рыб

С 27 января по 19 февраля 2023 года Венера будет пребывать в этом Знаке Зодиака. В Рыбах Венера комфортно и хорошо. Это значит, что и нам с вами 27 января будет легче двигаться вперед и заниматься делами. Это будет день любви, день ярких эмоций, идеально подходящий для романтики, укрепления здоровья.