До конца года эти знаки Зодиака постигнут потери и разочарования

Об этом пишет SantePlus.

Рак

Для представителей этого знака Зодиака будет тяжело пережить ретроградность Сатурна. Ввиду эмоционального обострения вам будет действительно трудно настроиться на работу. Для удачного противодействия космическим явлениям следует запастись терпением и позитивом.

Учитывая риски переноса проблем с работы в личные отношения, старайтесь совершать обдуманные и взвешенные поступки по отношению к второй половинке.

Скорпион

Для экспрессивных Скорпионов ретроградный Сатурн подарит возможность успокоиться и найти ответы на наболевшие вопросы. Это прекрасная возможность расставить все по полкам и навести порядок, как в делах, так и в отношениях с окружающими.

Из-за нетипичного состояния Скорпионы могут отдалиться от основного рода занятия и открыть для себя новые горизонты. Главное направить свою энергию в воспроизводственном направлении, чтобы не потерять все и сразу.

Козерог

Представителю этого знака тяжело покинуть зону комфорта. Изменения пугают его и дестабилизируют. Этому земному знаку трудно избавиться от своих привычек. В ближайшие месяцы Козерогам будет трудно сориентироваться на работе. Новые проекты, которые объявляются, безусловно, увлекают его, но он не знает, как ими управлять.

Из-за давления, которое он будет испытывать на работе, уроженец этого знака будет чувствовать раздражительность, поэтому высокие риски поссориться с коллегами и родными.