Два знака Зодиака, которые разбогатеют в ноябре 2022

В ноябре стать богаче сможет каждый, но представителям одних Знаков Зодиака придется приложить больше усилий, чем другим. В этой статье астрологи рассказали, кому, почему и в чем будет везти больше, чем другим.

Из важнейших планет, которые каким-то образом влияют на финансовую сферу, стоит выделить Марс, Венера и Меркурий. Марс весь месяц будет ретроградным и окажет негативное влияние на большинство Знаков в начале ноября. Меркурий будет сильным во второй половине месяца, когда перейдет в Знак Стрельца. Венера будет сильной до 16 числа, пока будет оставаться в Скорпионе.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец

Марс будет негативно влиять на мотивацию Тельцов и на их желание проявлять активность в финансовой сфере в целом. Эта планета заставит их быть чуть более жадными и экономными, но Венера с легкостью нивелирует негатив Марса в первой половине месяца. До 16 числа включительно Тельцам нужно будет работать, проявляя осторожность и максимальную ответственность. Это поможет сохранить и приумножить достаток.

После 16 числа нужно будет срочно подключать все свои умения и лучшие качества. Вторая половина месяца для Тельцов будет благоприятной, ведь на смену ослабевшей Венере тут же придет Меркурий. Это будет время, идеально подходящее для дорогостоящих покупок, ответственного и самоотверженного труда, ведения и открытия бизнеса. Большинство деловых сделок может пойти как по маслу, дав Тельцам возможность стать успешнее.

Козерог

Козерогам может прийтись не легко в начале месяца, из-за того, что их главный покровитель в лице Марса утратит позитивную энергию, начав ретроградное движение. Венера поможет спастись от убытков, а во второй половине месяца подключится Меркурий, который довольно положительно воздействует на Козерогов. Да, в ноябре этих людей могут ожидать эмоциональные качели, но в целом период окажется достаточно насыщенным событиями.

Козероги смогут найти выход из сложных ситуаций и смогут получить от жизни то, о чем мечтают, особенно если им пришлось много трудиться в прошлом месяце.