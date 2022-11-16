Два знака Зодиака могут разбогатеть в ближайшие недели: их ждет сказочная удача

Конец ноября 2022 года будет благоприятным в финансовом плане для двух уроженцев зодиакального круга. Они окажутся под влиянием трех планет – Марса, Венеры и Меркурия.

По словам астрологов, в списке счастливчиков Тельцы и Козероги. Они смогут подняться по карьерной лестнице, увеличить доходы и сделать дорогостоящую покупку.

Об этом пишет slovofraza.com.

Телец

Уроженцы этого знака зодиака будут под сильным влиянием Марса до 16 ноября, что повлечет за собой некий спад деловой активности. Тельцы станут более экономными, опасаясь финансовых потерь. Но уже во второй половине месяца они поймут, что удача на их стороне.

Тельцы смогут совершить настоящий карьерный рывок и заведут полезные знакомства в своей сфере деятельности. Их заработки будут расти, к тому же появятся новые источники дохода. Уроженцы знака смогут достичь того уровня финансового благополучия, о котором давно мечтали. Это даст возможность сделать крупную покупку. Возможно, речь идет о приобретении недвижимости.

Козерог

Козероги в первой половине месяца немного потеряют свой оптимизм, им будет казаться, что все идет не так. Однако уже с 15 ноября влияние Марса и Венеры пойдет на спад, а вместо них начнет «работать» Меркурий – это обеспечит уроженцам знака большой финансовый успех. Они могут заключить выгодную сделку, которая принесет крупную сумму.

Уроженцы знака благодаря везению смогут решить все вопросы, которые беспокоили их в течение длительного времени. Они смело будут строить планы на будущее, тем более, что рост доходов позволит спланировать и крупные покупки, и отдых. Козерогов ждет много радостных моментов, в их жизни начнется настоящая «белая полоса».