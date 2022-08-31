Два знака Зодиака рискуют испортить себе жизнь в ближайшие дни

Астрологи назвали знаки Зодиака, у представителей которых на следующей неделе могут быть серьезные неприятности. Речь идет о периоде до 4 сентября.

В список попали Овны и Скорпионы.

Об этом пишет УНИАН.

Овен

У Овнов вместе с приходом осени начнется депрессивный период. Их то и дело будут одолевать неприятные мысли, сомнения и внутренние терзания. Все это усугубит ситуацию в целом. Возможны конфликты и ссоры, как на работе, так и в личных делах.

Не исключено расставание с любимыми, но их можно будет избежать, стоит только настроиться на нужную волну и стараться прислушиваться к мнению второй половинки.

Скорпион

Скорпионы станут менее активными, им будет не хватать энергии на решение текущих проблем, усталость в итоге спровоцирует неприятности. Чтобы не завести ситуацию в тупик, звезды советуют чаще выбираться из дома, пытаться поддерживать себя и не поддаваться плохому настроению.

Нельзя сказать, что неделя в целом будет для Скорпионов неудачной. Но и светлым этот период для них не станет.

Важно! Всем знакам Зодиака в первые дни осени астрологи рекомендуют быть максимально бдительными и не соглашаться на сомнительные предложения. Важно доверять собственной интуиции и никому не верить на слово!