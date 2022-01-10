Два знака Зодиака ждут испытания и большие хлопоты в 2022 году

Новый год может принести представителям этих созвездий много хлопот.

Астрологи назвали знаки зодиака, которые рискуют потерять все в 2022 году. Черный Тигр принесет представителям двух созвездий весь спектр боли и страданий. Весь год они «будут зажаты в обруче ненависти, из-за чего их жизнь будет наполнена одними испытаниями», пишет UssurMedia.

Для Близнецов 2022 год окажется не самым удачным.

«Зимой в жизнях, рожденных под этим знаком вероятны конфликты с начальством и конкурентами. Клиенты могут испортить репутацию Близнецов, а партнеры вступят в войну за власть с представителями этого знака. Также высок риск того, что у Близнецов сорвется путешествие. Велика вероятность потерять средства», — говорят специалисты в области астрологии и отмечают, что из-за навалившихся проблем Близнецы могут совсем отчаяться. Однако опускать руки не стоит — год закончится быстрее, чем кажется.

С проблемами Тельцы могут встретиться сразу после новогодних праздников.

«В 2022 году в январе Марс создаст напряженный аспект с Нептуном, из-за чего рожденные под этим знаком могут поссориться с друзьями, растратить все финансы или вложить все деньги в рискованное предприятие. Планы Тельцов начнут срываться. Высока вероятность оказаться в центре публичного скандала. Возможен конфликт с поклонниками или деловыми партнерами» — отмечают эксперты.

Также, по мнению астрологов, есть риск ухудшения материального положения из-за напряженного аспекта Венеры с Плутоном. Работа с людьми может доставить Тельцам массу неприятностей.

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