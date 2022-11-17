Два знака Зодиака ждут плохие новости до конца 2022 года: их планы могут быть разрушены

Период до конца 2022 года может оказаться непростым для двух уроженцев зодиакального круга – плохие новости могут выбить из колеи. Однако опускать руки не стоит, ведь неприятности будут временными.

По словам астрологов, в зоне риска Близнецы и Весы. Они могут стать жертвами обмана или предательства со стороны близких людей.

Об этом пишет Обозреватель.

Близнецы

Уроженцы этого знака пострадают от действий недоброжелателей – за их спиной могут строить козни и распространять сплетни, что ударит по репутации. Близнецам нужно быть острожными и не делиться своими планами, иначе все может рухнуть. Неприятности могут возникнуть и на работе – срыв важной сделки приведет к финансовым потерям.

Близнецам нужно больше доверять своей интуиции – она укажет на правильное решение проблемы, а также заручиться поддержкой близких людей. Ближе к концу года дела наладятся, и одинокие уроженцы знака могут найти любовь – их ждут знаменательные события, которые принесут радость, что задаст тон 2023 году.

Весы

Планы Весов будут разрушены в один миг – все, что они хотели сделать до конца года, окажется под угрозой из-за одного неожиданного события. Их ждут плохие новости, способные сбить с ног, но терять веру в лучшее не стоит. Неприятности могут сильно задеть вопрос финансов, возможно, Весам придется одалживать деньги, но с кардинальными решениями торопиться нельзя.

Уроженцы знака могут сменить работу, и это станет вынужденным решением. Однако у них есть все шансы получить не только больше зарплату, но и должность, хотя для этого придется потрудиться. Весам нужно смириться с тем, что пока они ничего не могут изменить, и подумать, как извлечь хотя бы какую-то выгоду из сложившейся ситуации.