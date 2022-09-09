Двум знакам Зодиака грозят встречи с опасными людьми в ближайшие дни

Речь идет о Стрельцах и Рыбах. Старайтесь избегать незнакомцев и не разговаривайте с подозрительными людьми.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которых грозят встречи с опасными людьми до конца текущей недели – 11 сентября.

Речь идет о Стрельцах и Рыбах, пишет УНИАН.

Стрелец

Неприятности будут подстерегать Стрельцов особенно на выходных – 10 и 11 сентября. Недоброжелатели и завистники могут устроить массу проблем и изрядно подпортить жизнь представителям этого знака. Стрельцам важно быть осторожными и не доверять всем подряд свои планы, тайны и другую важную информацию. Лучше всего ситуацию брать под свой личный контроль. Тогда большую часть этих неприятностей можно будет избежать или хотя бы снизить вероятность критических последствий.

Рыбы

Для Рыб конец текущей недели ознаменуется массой проблем на любовном фронте конкретно из-за третьих лиц. Возможны встречи с соперниками (соперницами) или даже скандальные разоблачения любовных треугольников и длительных измен. Обострять ситуацию будет ретроградный Меркурий. Звезды советуют быть осторожными и прислушиваться к интуиции. Она в эти дни поможет тайное сделать явным.