Двум знакам Зодиака нужно приготовиться к худшему до конца августа

Астрологи назвали два знака Зодиака, чья жизнь изменится в худшую сторону уже до конца августа. На что им нужно обратить внимание — читайте далее.

Об этом пишет УНИАН.

Близнецы

Вселенная подготовила вам тяжелые испытания, пройдя которые вы станете сильнее и мудрее, а пока вам придется попыхтеть, чтобы решить все проблемы. Вероятно, вы планировали в конце лета отправиться в путешествие со своей второй половинкой, но вы внезапно можете узнать об измене любимого человека. Ваш мир рухнет. Но не стоит загонять себя в депрессию. Лучше подумайте над тем, как вы можете исправить ситуацию. Если вы понимаете, что эти отношения уже не спасти, то отправьтесь на отдых в одиночестве. Возможно, там вы встретите человека, который залечит ваши душевные раны.

Водолей

У Водолеев также могут возникнуть проблемы на любовном фронте. Вы, как и Близнецы, рискуете попасть в любовный треугольник. Вот только это больше касается одиноких Водолеев. Не исключено, что вы влюбитесь в женатого мужчину или замужнюю женщину. Как дальше будут развиваться события зависит только от вас. Звезды рекомендуют вам не делать поспещных выводов, чтобы не проиграть. Но и не стоит надеяться на лучшее, потому что в данном случае все непредсказуемо