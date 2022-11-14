Эксперт по языку тела рассказала, как выглядеть более привлекательно

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала, с помощью каких жестов и поз можно произвести хорошее впечатление на собеседника.
О советах специалиста пишет Daily Mail.
Джеймс рекомендует немного наклонять голову, а также при походке опускать плечи вниз, слегка прогнув спину. Это расслабляет мышцы лица, делает человека менее серьезным и при этом добавляет ему уверенности.
Если вы сидите на стуле, положите локти на подлокотники, а если вы стоите у барной стойки, обопритесь одним локтем о перекладину или слегка поднимите обе руки, жестикулируя, чтобы мягко оттолкнуть локти от ребер. По ее словам, такие позы делают человека более доступным, а прижатые к туловищу локти сигнализируют о напряженности и дискомфорте.
Также важно при разговоре демонстрировать большие пальцы – они всегда должны быть на виду. Например, можно засунуть руки в карманы джинсов, оставив их снаружи.
Помимо этого, эксперт указала на позы, которых следует избегать. Джеймс призывает не скрещивать руки и ноги, а также не класть руки на колени, раздвигая локти. Каждый тип складывания рук сигнализирует о разном эмоциональном состоянии, но ни один из них не является хорошим. Либо вам скучно, либо вы отключились, либо хотите спрятаться, объяснила она.