Эксперт по языку тела рассказала, как выглядеть более привлекательно

Легкий наклон головы, расслабленные локти и демонстрация больших пальцев. Этого достаточно, чтобы расположить е себе незнакомца, говорит эксперт.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала, с помощью каких жестов и поз можно произвести хорошее впечатление на собеседника.

О советах специалиста пишет Daily Mail.

Джеймс рекомендует немного наклонять голову, а также при походке опускать плечи вниз, слегка прогнув спину. Это расслабляет мышцы лица, делает человека менее серьезным и при этом добавляет ему уверенности.

Если вы сидите на стуле, положите локти на подлокотники, а если вы стоите у барной стойки, обопритесь одним локтем о перекладину или слегка поднимите обе руки, жестикулируя, чтобы мягко оттолкнуть локти от ребер. По ее словам, такие позы делают человека более доступным, а прижатые к туловищу локти сигнализируют о напряженности и дискомфорте.

Также важно при разговоре демонстрировать большие пальцы – они всегда должны быть на виду. Например, можно засунуть руки в карманы джинсов, оставив их снаружи.

Помимо этого, эксперт указала на позы, которых следует избегать. Джеймс призывает не скрещивать руки и ноги, а также не класть руки на колени, раздвигая локти. Каждый тип складывания рук сигнализирует о разном эмоциональном состоянии, но ни один из них не является хорошим. Либо вам скучно, либо вы отключились, либо хотите спрятаться, объяснила она.

Кроме того, Джуди советует всячески избегать нервной неискренней улыбки.