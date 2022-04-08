Эксперт предупредил: военным рф, которые окапывались в Чернобыле, остался максимум год жизни

Российские оккупанты будут умирать от облучения из-за того, что командование своевременно их не предупредило об опасности любой деятельности на территории Чернобыля.

Российские военные, захватывавшие Чернобыльскую зону, обречены на скорую гибель. Они решили окопаться в самом опасном месте Чернобыльской зоны. Солдаты рф* рыли окопы в «Рыжем лесу» и подвергались большой дозе облучения.

Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Министр предупредил, что захватчикам остался максимум один год жизни. Они будут умирать от болезней, вызванных облучением. Если у российского командования есть совесть, они должны, по крайней мере, найти медиков, чтобы продлить и облегчить этим людям жизнь.

По словам министров, невежество российских солдат зашкаливает так же, как дозиметры, которыми мы проверяли радиационный фон в местах дислокации захватчиков. Они копали голыми руками почву, зараженную радиацией, набирали радиоактивный песок в мешки для укреплений, дышали этой пылью. После месяца такого облучения им остался максимум год жизни. Точнее, не жизни, а медленного умирания от болезней, отметил он.

Вместе с тем министр энергетики рассказал, что оккупанты разрушали и грабили все, что видели. Все награбленное захватчики вывезли в Беларусь. Потому министр предупредил: металл хорошо впитывает радиацию, а ее действие почувствуют на себе и в Беларуси, куда военные преступники повезли награбленное.

«Курсор» писал ранее, что в сети показали жуткие фото освобожденных пригородов Киева. Российских военных удалось выбить из многих населенных пунктов Киевской области. И вот в сети показали кадры террора, который устроили путинские войска на территории Украины.