Эксперты назвали сочетания лекарств, которые могут серьезно навредить здоровью

Ряд препаратов в сочетании друг с другом могут привести к резкому ухудшению здоровья и потому медики рекомендуют заранее запомнить, какие таблетки нельзя сочетать.

Побывав у нескольких врачей сразу и получив от них рецепты на те, или иные лекарства мы идём в аптеку и, накупив гору таблеток, начинаем пить их горстями, не задумываясь о том, что можем умереть от их не сочетаемости.

Медицинское издание Medical Daily составило список лекарств, которые ни в коем случае нельзя принимать одновременно, передает interesno.

Лекарство от кашля и антигистаминные

Многие безрецептурные средства от кашля и антигистаминные препараты (препараты от аллергии) содержат в своем составе аналогичные вещества, поэтому, принимая оба препарата вместе, вы рискуете получить избыточную дозу, которая значительно усилит седативный эффект.

Неконтролируемая сонливость может представлять риск для тех, кто, не зная о седативном эффекте этой комбинации, будет управлять серьезной аппаратурой, станком или автомобилем. Даже принимая лекарства от кашля и антигистаминные препараты, перед сном, когда впереди целая ночь отдыха, утром вы можете ощущать себя непривычно слабыми.

Антидепрессанты и обезболивающие

Любой человек, которому когда-либо прописывали антидепрессанты или обезболивающие, скорее всего, знает, что принимать их вместе нельзя. Причем ваш врач сказал вам об этом не потому, что не хочет, чтобы вам было хорошо, а потому, что он заботится о вашем здоровье.

И СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, относящиеся к одному из классов антидепрессантов) и нестероидные противовоспалительные средства (НПВС, которые часто используют как обезболивающие и жаропонижающие средства), увеличивают риск развития кровотечения в желудке и пищеводе до 600 (!) %, то есть в шесть раз. Недавнее исследование голландских специалистов показало, что прием комбинации этих двух препаратов еще чаще провоцирует желудочно-кишечное кровотечение по сравнению с приемом каждого из этих препаратов отдельно.

И СИОЗС, и НПВС являются триптанами и влияют на уровень серотонина. Результат их взаимодействия — это не только повышение опасности внутреннего кровотечения, но и неприятные побочные эффекты: тревога, повышение температуры тела, учащенное сердцебиение и дыхание.

Антикоагулянты и аспирин

Во многих странах антикоагулянты считаются довольно серьезными лекарствами и продаются только по рецепту врача. Их назначают, чтобы уменьшить образование тромбов в артериях.

Аспирин входит в число безрецептурных лекарств и часто используется для уменьшения боли. Однако многие не знают, что этот препарат также разжижает кровь и известен как антиагрегант. Когда аспирин принимается вместе с антикоагулянтом, их суммарный эффект может значительно увеличить ваши шансы на развитие внутреннего и внешнего кровотечения.

Обезболивающие и успокоительные препараты

И антитревожные средства, и опиоидные обезболивающие, такие как кодеин и морфин, действуют как успокоительные. Если принимать эти препараты одновременно, их токсическое действие увеличивается. Такая передозировка антидепрессантов может существенно уменьшить и частоту дыхания, и частоту сердечных сокращений, причем иногда до смертельного уровня.

Люди, принимающие данные препараты в комбинации, скорее всего, получают рецепты на них от разных врачей и покупают их в разных аптеках. Этот метод еще называется «шопинг по врачам» — пациент сознательно посещает несколько врачей, получая от них рецепты на препараты, и каждый из медиков не знает о назначениях другого.

К сожалению, из-за суммарного влияния данных лекарств на дыхательную систему исход их суммарного приема для человека может быть смертельным.

Ацетаминофен и опиоиды

Несмотря на свою популярность, эти препараты могут быть очень опасны, если их принять в количествах, превышающих рекомендуемую дозу. Часто люди пытаются увеличить эффект ацетаминофена, принимая его с кодеиносодержащими препаратами. Когда два эти лекарства принимаются вместе, они могут очень быстро вызвать серьезное повреждение печени.

Исследование 2005 года, проведенное в Сиэтле, обнаружило, что у 38% людей развилась острая печеночная недостаточность из-за того, что они случайно приняли слишком большую дозу препарата или более чем один вид таблеток. А у тех, кто принял лекарства, содержавшие как ацетаминофен, так и опиоиды, острая печеночная недостаточность развилась в 63% случаев.