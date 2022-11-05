Эксперты рассказали, как уберечься от гормонального сбоя

За гормональный фон отвечает эндокринная система, вырабатывающая биологически активные вещества. Сбой в ее работе может привести к серьезным проблемам, поэтому важно знать, как правильно ее сбалансировать.

Об этом сообщает Glamour.

Врач-диетолог Анна Коновалова сказала, что, в первую очередь, важно пересмотреть свой ежедневный рацион. Сами по себе продукты не способны привести к изменению гормонального фона, но частое употребление сахаров, жиров и пищи глубокой переработки приводит к перебору энергии, а если нет возможности ее потратить с помощью спорта, то происходит набор веса.

Ожирение — одна из причин гормонального сбоя, приводящая к развитию сахарного диабета. Но недостаточное питание, например, дефицит ценных микроэлементов в организме, также может привести к гормональному дисбалансу.

Чтобы эндокринная система функционировала правильно, необходимо снизить потребление сахаров от общей калорийности пищи, а также уменьшить количество жиров (в норме они составляют 30%). Ограничьте употребление алкогольных напитков.

Также в рацион следует добавить больше фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов, их содержание рассчитывается из формулы – чуть более 50% всех злаков. Еще в меню должны быть белки (мясо, рыба, бобовые).

Анна Коновалова пояснила, что рациональное питание, а не ограничение в еде, гарантирует нормальный уровень гормонов.

«Курсор» писал ранее, что гормон счастья способен справиться с болезнью Альцгеймера.