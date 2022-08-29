Экстрасенс встревожил сеть прогнозом по завершению войны в Украине

Экстрасенс Роман Шептицкий дал прогноз, когда закончится война в Украине. По его словам, в стране будет неспокойно от трех до восьми лет.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

Он отметил, что еще несколько лет в Украине ситуация будет неспокойной, однако это не означает, что все это время будут продолжаться активные боевые действия.

«В Украине может быть неспокойно от трех до восьми лет. Но это не значит, что на протяжении всего этого времени будут активные боевые действия. Нам позарез необходима мировая помощь, тот самый ленд-лиз. Тогда у нас будут все возможности и небо закрыть, и избавиться от воздушных тревог. Пока могу сказать, что помощь будет и Украина обязательно одержит победу. Это уже утверждено высшими силами», — сказал Шептицкий.

Он добавил, что война полностью закончится после освобождения Мариуполя. Это очень важная, «сакральная» точка. То есть тогда «острых» боевых действий уже не будет.

«Крым также имеет все шансы вернуться в Украину. Под большим вопросом сейчас уничтожение Крымского моста. К концу августа он может быть уничтожен. То есть в августе произойдет перелом в войне. В целом вопрос возвращения Крыма может длиться несколько лет, однако в любой момент ситуация может ускориться. От августа зависит, что будет дальше. Также важным будет октябрь. Могут произойти ключевые события, которые помогут быстрее закончить войну», — подытожил экстрасенс.