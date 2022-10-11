Ему более 35 млн лет: исследователи открыли новый вид насекомых

Для того чтобы подробно изучить древнее насекомое, ученые использовали микро компьютерную томографию.

В куске янтаря, возраст которого оценивается в диапазоне от 35 до 47 млн лет, ученые обнаружил хорошо сохранившиеся древнее насекомое.

Об этом пишет Phys.

Это ранее неизвестный науке вид получил название Calliarcys antiquus, и он принадлежит к отряду Ephemeroptera (поденки – древние крылатые насекомые, которые живут до сих пор на Земле).

Один из авторов нового исследования Хавьер Альба-Терседор из Гранадского университета использовал микро компьютерную томографию для того, чтобы максимально подробно изучить древнее насекомое. Оказалось, что это абсолютно новый вид, который получил название Calliarcys antiquus.

«Насекомые очень хорошо сохраняются в янтаре, а учитывая прозрачность этого материала можно изучить мельчайшие детали, заключенного здесь существа с помощью микроскопа», — говорит Альба-Терседор.

Микро-КТ — это метод получения трехмерного изображения с помощью рентгеновских лучей. Принцип работы этого метода тот же, что используется в медицине во время обычной компьютерной томографии. Но микро-КТ позволяет проводить исследование в меньшем масштабе и с гораздо более высоким разрешением.

Ученым удалось полностью реконструировать насекомое, включая те области, которые иначе невозможно было бы наблюдать из-за непрозрачности янтаря. После реконструкции насекомого, ученые сравнили его с известными ископаемыми видами и пришли к выводу, что это абсолютно новый экземпляр.

«Курсор» писал ранее, что ученые обнаружили в Австралии гигантских насекомых, поедающих птенцов хищных птиц.