Эти три знака зодиака ждет серия неудач в 2022 году

По мнению астрологов, некоторые знаки гороскопа переживут больше неудач или поражений в 2022-ом. Но не отчаивайтесь — вы сможете повлиять на ситуацию и справиться с трудностями. А чтобы это было легко и без потерь, обязательно прислушайтесь к советам экспертов по звездам

Астролог рассказал, какие проблемы свалятся на голову некоторых знаков Зодиака.

Об этом пишет Главред.

1 место — Дева

Для Дев следующий год обещает быть очень сложным. Им придется справляться с разными проблемами: судами, следствиями и другими сложными ситуациями. Возможны трудности в отношениях, и в личной жизни тоже. Основные риски связаны с проявлением эмоций и импульсивностью.

2 место — Рак

В 2022 году Рака ждут неожиданные кармические ситуации и резкие повороты судьбы. Например, Рак может стать жертвой нечастного случая. Его могут обмануть и «развести» на инвестиции. За здоровьем близким также надо следить лучше.

3 место — Близнецы

Близнецам пророчат увольнение или проблемы на работе, которые вынудят покинуть компанию. Однако самой ужасной будет заключительная часть года, когда Близнецы могут потерпеть финансовую катастрофу и впасть в затяжную депрессию.

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