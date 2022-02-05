Эти три знака зодиака ждет серия неудач в 2022 году

Астролог рассказал, какие проблемы свалятся на голову некоторых знаков Зодиака.
Об этом пишет Главред.
1 место — Дева
Для Дев следующий год обещает быть очень сложным. Им придется справляться с разными проблемами: судами, следствиями и другими сложными ситуациями. Возможны трудности в отношениях, и в личной жизни тоже. Основные риски связаны с проявлением эмоций и импульсивностью.
2 место — Рак
В 2022 году Рака ждут неожиданные кармические ситуации и резкие повороты судьбы. Например, Рак может стать жертвой нечастного случая. Его могут обмануть и «развести» на инвестиции. За здоровьем близким также надо следить лучше.
3 место — Близнецы
Близнецам пророчат увольнение или проблемы на работе, которые вынудят покинуть компанию. Однако самой ужасной будет заключительная часть года, когда Близнецы могут потерпеть финансовую катастрофу и впасть в затяжную депрессию.
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