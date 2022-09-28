Эти знаки Зодиака настигнет «черная полоса»: кому не увильнуть от неудач

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых ждет сложная неделя. Речь идет о двух знаках. Люди, рожденные под ними, рискуют столкнуться с массой неприятностей и неудач,

Представители этих знаков рискуют столкнуться с массой неприятностей.

Об этом пишет УНИАН.

Каким знакам Зодиака не повезет

Сложной следующая неделя будет у Близнецов. Появится риск, что их предадут друзья или знакомые. Также вероятными будут ссоры и конфликты в ближайшем окружении.

Большую часть времени в указанный период Близнецы будут раздражительными и вспыльчивыми. Одной из причин этого, скорее всего, будет то, что им часто приходится делать то, что не хочется.

Частые стрессы и неприятные конфликтные ситуации на следующей неделе подпортят жизнь Козерогам. Представителей этого знака могут особенно выбить из колеи ссоры с близкими на почве недопонимания и недомолвок.

Астрологи рекомендуют быть максимально искренними, стараться не провоцировать выяснение отношений и в дальнейшем все обязательно наладится.