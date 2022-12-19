Эти знаки Зодиака особенно склонны к предательству: кто любит выдавать чужие тайны

Астрологи назвали знаки Зодиака, чьи представители склонны к предательству. Они могут как выдавать чужие тайны, так и изменять своим партнёрам.

Кто они и к чему нужно готовиться?

Об этом пишет УНИАН.

Овен

Овны — очень вспыльчивые и непостоянные. Часто они поступают неправильно и неуважительно в отношении своих партнёров, но их упрямство не позволяет им принять свою вину.

Овны нестабильны в отношениях. Имея связь с одной женщиной, они могут открыто флиртовать с другими и интересоваться их семейным положением. Ничего плохо в этом они не видят.

Стрелец

Стрельцы могут охладеть к своему партнеру, но продолжать состоять с ним в отношениях. Все потому, что им не хватает смелости признаться во всем и разорвать контакт. Они продолжают жить и ждать, пока отношения закончатся сами по себе, между тем уже строя мечты о новой светлой любви.

Рыбы

Рыбы хоть и не склонны к изменам, но причиной проблем в личной жизни становится далеко не это. Рыбы — главные лжецы. Они часто обманывают как в каких-то бытовых мелочах, так и в глобальных вопросах. Также им не стоит доверять свои секреты, так как они могут и выдать тайну. В общем, с ними нужно всегда быть начеку.