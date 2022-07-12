Эти знаки Зодиака отравляют жизнь другим: назван топ самых токсичных людей

Общение с ними высасывает всю энергию и заставляет нервничать.

Стрелец

Стрельцы — очень активные, общительные, дружелюбные и коммуникабельные. Однако это только верхушка айсберга. В реальности они очень ревнивые, и когда их близкие люди хотя бы немного внимания уделяют другим, Стрельцы начинают биться в припадках ревности. Они слишком эмоциональны, что может порождать конфликты, ссоры и обиды.

Несмотря на всю добродушность Стрельцов, с ними порой вообще невыносимо общаться.

Близнецы

Они — вторые в рейтинге тех, кто отравляет жизнь своему окружению. Они могут мастерски манипулировать близкими, лгать и профессионально «играть» нужные эмоции. Близнецы умеют менять маски и мастерски это делают, как только возникает необходимость.

Козерог

«Бронзу» в рейтинге самых токсичных знаков получают Козероги. Они очень любят обсуждать за спиной, распространять о ком-то ложную информацию. Козероги часто завидуют своим близким, соседям, коллегам по работе; они сравнивают себя с другими, и, если их достижения слишком малы, то всегда бьются в истерике.