Эти знаки Зодиака ждет невероятная удача в ноябре: кто оказался в списке счастливчиков

Первая половина месяца принесет положительные перемены тем, на кого имеет влияние Меркурий. А во второй половине месяца повезет тем, кому покровительствует Венера. Астрологи назвали главных счастливчиков ноября по знаку Зодиака.

Телец

Тельцам везти будет почти весь месяц, но особенно счастливыми они будут до 16 числа — пока Венера не перейдет в знак Стрельца. Им будет проще принимать важные решения, а плохое настроение и негативные мысли будут обходить их стороной.

В конце осени Тельцам удастся улучшить свое настроение, обрести мотивацию, стать спокойнее и вдумчивее. Марс не станет им мешать в важных делах и есть шансы захватить лидерство в разных сферах.

Рак

Представителей этого знака астрологи называют самыми удачливыми людьми ноября. На них не будет воздействовать негативное напряжение планет. Раки станут привлекательными и спокойными и смогут проявить себя во всей красе.

Они лишатся эгоизма и раздражения, а врожденное упрямство не будет представлять для других людей вреда. Раки смогут уверенно двигаться вперед и одержать немало побед в конце осени — в любви, в работе и делах.

Рыбы

В ноябре Рыбам начнет везти буквально во всем во второй половине месяца, в первой могут быть незначительные поражения. Чтобы оставаться на высоте, им нельзя сворачивать с намеченного пути или отказываться от своих планов.

Если Рыбы проявят свою упорность, то получат мощный заряд бодрости, мотивации и сил. Важно — постарайтесь резко не менять приоритеты и планы, это может привести к фиаско. Займитесь получением новых знаний, например, языка.