Финансовый гороскоп на август: кого ждут большие деньги и удача

Астрологи рассказали о том, что нас с вами ожидает в ближайшие семь дней в этом жизненном направлении.

Овен

У Овнов ожидается достаточно нервный месяц, в который они могут часто встречаться с неурядицами и проблемами различного рода. Овнам не стоит рассказывать окружающим о содержимом своего кошелька и об идеях в бизнесе. Не стоит тратить много средств, давать деньги в долг, покупать слишком дорогие вещи и просто сорить деньгами. Все это может крайне отрицательно сказаться на удаче и финансовом положении.

Телец

Тельцам не нужно бояться прослыть прагматичным человеком — предусмотрительность и экономия средств даже в такое благоприятное время является абсолютной нормой. Умение считать деньги пойдет Тельцам только на пользу. Сил и желания что-либо делать станет значительно больше. Тельцы сейчас на волне успеха. Их энергетика будет на высоте. Небесная ситуация складывается в их пользу, так что нужно просто действовать и активнее заниматься работой.

Близнецы

Лучшее качество характера для Близнецов на последний месяц лета — настойчивость. Все свои амбиции и цели нужно подкреплять позитивом, что Близнецам, скорее всего, удастся сделать без особых проблем. Больших денежных убытков не ожидается, но вполне вероятны непредвиденные траты. 4 числа Меркурий станет очень сильным. До этого момента необходимо быть осторожнее с деньгами и по возможности не совершать крупных покупок.

Рак

Спланированный бюджет поможет избежать непредвиденных расходов. Август в целом будет благоприятным временем для заработков, но вместе с новыми финансовыми возможностями могут прийти и новые риски. Сейчас не стоит приобретать вещи, которые Ракам ни к чему. Большая удача ждет Раков, которые владеют собственным бизнесом, либо занимают высокие должности. Лидерские качества этих людей обострятся. Не лишним будет умение распознавать людей с плохой энергетикой. Дело в том, что среди знакомых коллег или партнеров мог затесаться хитрый скрытый враг.

Лев

Львов ждет продуктивный и яркий месяц, в который Вселенная будет стараться предупреждать их о приближении хороших перемен. Оптимистичный настрой и легкое отношение к деньгам поможет Львам пережить любые трудности. Никаких крупных негативных изменений на ночном небе не предвидится, поэтому Львам удастся сохранить и приумножить свои доходы. Очень внимательно стоит относиться к просьбам о материальной поддержке со стороны близких людей и друзей. Не стоит оказывать помощь тем людям, к которым нет доверия.

Дева

В самом начале месяца можно ожидать ущерб для нервной системы и кошелька. С 4 числа ситуация в финансовой сфере для Дев начнет меняться к лучшему, ведь денежная планета в лице Меркурия окажется в их Знаке. До 26 августа можно смело совершать крупные покупки, а вот в конце месяца желательно не сорить деньгами. При совершении вынужденных дорогостоящих покупок астрологи советуют дважды всё перепроверять. Дела могут идти чуть быстрее обычного, что выбьет Дев из колеи, но ничего страшного в этом нет.

Весы

Астрологи рекомендуют принять как данность наличие мелких неурядиц и проблем. Это поможет Весам сохранить сильными свои чакры. Не стоит тратить свои нервы лишний раз. Куда лучше расслабиться и занять освободившиеся время приятными делами. Можно потратить деньги на отдых, развлечения. Неделя отлично подойдет для получения новых знаний. Раскрыв свои лучшие качества и таланты, Весам удастся отвлечься от насущных проблем и, быть может, заработать себе чуть больше денег. Это будет важное время для людей данного Знака.

Скорпион

Звезды и планеты в первой половине месяца будут находиться в идеальном положении для людей этого Знака. Можно будет тратить все свое время на дела, работу. Из всех сфер жизни наибольшего внимания потребует именно финансовая. Ожидается укрепление финансового потока. После 11 августа стоит медленно переключаться с денег и работы на любовь и отдых. Кошелек Скорпионов не будет пополняться деньгами, если они станут участвовать в сомнительных сделках или увлекутся азартом.

Стрелец

Если давно планируется крупное приобретение, отпуск или поездка, то стоит сделать ставку на качестве услуг или товаров, а не на их цене. Астрологи советуют Стрельцам вести учет расходов, не брать и не давать денег в долг. Люди данного Знака увидят значительный прирост средств к середине месяца. У них появятся новые возможности. Дело в том, что креативность и нестандартный подход к делам помогут им стать богаче и успешнее.

Козерог

Козерогам в самую первую очередь нужно сделать положительной энергетику дома. Это поможет им правильно отдыха и восстанавливать свое биополе после каждого трудового дня быстрее. Любые финансовые операции будут удачными, если Козероги не будут торопиться. Им, как и многим другим, не стоит забывать, что период ознаменован мощным Меркурием, а значит, нужно искать новые возможности и не застаиваться на одном месте. Если лениться, можно потерять шанс на большой успех. По возможности не стоит брать деньги в долг.

Водолей

Все, что потребуется от Водолеев в августе для достижения или удержания финансового успеха — это терпение и благоразумие. В конце недели или в начале следующей могут появиться более подходящие варианты или неожиданные поступления. Велика вероятность того, что они будут часто встречать на своем пути неприятных людей, которые захотят лишить их финансового успеха. Это могут быть враги, конкуренты.

Рыбы

Наибольшие успехи в финансовой сфере будут ждать тех Рыб, которые занимаются любимым делом. В августе самое главное избегать конфликтов на почве денег и не раздражаться, если накоплений на что-то не хватает. В целом же можно заниматься сбором информации или оттачиванием профессиональных навыков и пока отложить покорение карьерных вершин. Однако, если Рыбы почувствуют, что ситуация складывается наилучшим образом, не стоит упускать свой шанс разбогатеть.