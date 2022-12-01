Финансовый гороскоп на декабрь для всех знаков Зодиака: как приумножить свой достаток и привлечь деньги

Овен

В конце уходящего года Овнам срочно нужно найти новый источник дохода и стараться как можно реже уходить с работы раньше положенного времени. Также очень важно следовать законам везения, чтобы увеличить свой доход или хотя бы не утратить то, что есть сейчас.

Об этом пишут Слова и фразы.

Гороскоп сулит значительные растраты, из-за чего финансовое положение Овнов может измениться в худшую сторону. Все покупки лучше совершать осторожно и обдуманно. Сейчас нельзя забывать о рабочих обязанностях, ведь в декабре нужно использовать любую возможность, дабы доказать свою состоятельность и коллегам и начальству.

Телец

Тельцам в декабре, возможно, придется встретиться с многочисленными проблемами в сфере денег и работы. Возможно, что не будет хватать времени на преодоление препятствий и работу, поэтому стоит перенять пять привычек людей, которые всё успевают. Уже в начале месяца Тельцы могут погрузиться в атмосферу праздника, что может негативно отразиться на их продуктивности и внимании. Необходимо взять себя в руки и завершить начатые дела как можно скорее, чтобы осталось время на подготовку к Новому году и чтобы не нарваться на претензии начальства.

Близнецы

Не исключено, что в декабре кто-то из близкого окружения Близнецов обратится к ним за финансовой помощью, но в этом случае лучше дать отрицательный ответ. Возврата долга придется ждать очень долго, а отношения с должником будут испорчены, ровно как и новогоднее настроение. Чтобы жить было проще, важно следовать законам Вселенной. Это поможет Близнецам добиться отличных результатов в сфере работы и финансов. В целом шансы сохранить финансовую стабильность и избежать непредвиденных растрат велики, но только в том случае, если покупать все не в интернете, а по старинке.

Рак

Сейчас не самое лучшее время для приобретения дорогих вещей и новой недвижимости, иначе денежные проблемы дадут знать о себе уже в начале месяца. В работе и бизнесе Ракам необходимо положиться на себя и на свой личный опыт, а не на голую удачу и интуицию. Астрологи отмечают, что вероятность успеха будет довольно велика, если не рисковать, а подходить к принятию финансовых и рабочих решений с холодной головой. В декабре важным параметром будет самочувствие и выносливость. Чтобы не болеть, важно проработать свои мысли, ведь именно они управляют нашим здоровьем.

Лев

Для Львов декабрь окажется достаточно сложным месяцем в плане настроения и ментального здоровья. Чтобы оно не страдало, астрологи советуют Львам отдыхать вовремя и с заботой о психике. В декабре Львы будут лишены большей части энергетической поддержки звезд, поэтому им стоит всегда оставаться начеку и внимательно подписывать документы, работать с деньгами и совершать покупки. Не исключено, что представителям этого Знака придется столкнуться с мошенниками. Возможности вернуть украденные деньги может не представиться вовсе.

Дева

Девам необходимо погасить неоплаченные счета и вернуть долги родным и друзьям, иначе проблемы будут преследовать их в течении всей зимы. Из-за слабости главного финансового покровителям Дев Меркурия этим людям придется туго, но они все равно смогут растить денежный поток. Например, это можно делать при помощи перенятия бытовых привычек богатых людей. Влияние Венеры в Козероге с 10 декабря ослабит энергетику Дев, но не сильно. В это время могут возникнуть проблемы с выносливостью и продуктивностью, поэтому лучше браться лишь за самые важные проекты.

Весы

Влияние планет ослабит энергетику Весов, поэтому выполнять рабочие задачи будет гораздо сложнее. Также к этих людей возможны конфликты с начальством, клиентами и коллегами. Если не удастся уладить их мирно, то можно потерять работу и заработок. У Весов будет шанс обратить финансовую удачу на свою сторону до 6 числа. Чтобы улучшить материальное положение, можно больше работать, а вот играть в казино, делать ставки или вкладывать деньги в ценные бумаги пока точно не стоит. Все новогодние покупки лучше сделать до 6 декабря или в последние 2-3 дня года.

Скорпион

В предстоящие семь дней представители этого созвездия смогут заключить выгодные сделки, которые принесут хорошую прибыль в новом году. В самом начале декабря до 6 числа можно отправиться в магазин, чтобы купить близким и себе новогодние подарки. Растраты в это время никак не отразятся на бюджете Скорпионов, но после 6 декабря лучше быть предельно внимательными в обращении с деньгами. В делах и в работе с бизнесом полезно будет следить за приметами на удачу. К сожалению, фортуна окажется максимально непостоянной и непредсказуемой.

Стрелец

Стрельцы в этом месяце смогут обнаружить в себе скрытые таланты, но раскрыть их на полную придется уже в 2023 году. Сейчас же лучше сфокусироваться на текущих делах и не тратить время на то, что не имеет никакого смысла. В этом месяце могут появиться проблем в общении с начальством и коллегами. От Стрельцов будет требоваться полная отдача. Их старания принесут щедрые плоды и станут поводом для хорошей предновогодней премии или даже повышения. Чтобы решить все проблемы ровно в срок, этим людям потребуется поддержка близких.

Козерог

Козерогам стоит начать и закончить месяц энергетически полезной уборкой, чтобы привлечь в свою жизнь благополучие. 6 декабря начнется неблагоприятный период для работы и финансовых дел. Начиная с первого вторника месяца в жизни Козерогов могут возникнуть неприятности с деньгами. В этот период звезды лишат их поддержки, поэтому это не самое лучшее время для спонтанных покупок и крупных сделок. Однако будут и хорошие дни для работы — например, с 20 числа Юпитер возвращается в знак Овна. В конце месяца Козероги смогут добиться наискорейшего решения множества проблем.

Водолей

У Водолеев наступает хорошее время для духовных практик, но не для активного труда. Финансовая удача будет далеко. Мысли о предстоящих делах и работе могут заставить Водолеев утратить весь оптимизм. Проблемы с деньгами, которые могут появиться уже в первой декаде месяца, будут сильно бить по самолюбию этих людей. Астрологи предупреждают, что конец года — не самое подходящее время для рисков и финансовых авантюр. Чтобы финансовые проблемы обошли Водолеев стороной, придется следовать за здравым смыслом.

Рыбы

Рыбам в этом месяце будет достаточно комфортно, так как ни Венера, ни Меркурий не влияют на них достаточно сильно. Остальные планеты на их стороне, поэтому получить некоторые важные ответы им помогут быстрые гадания на будущее. Биополе Рыб будет немного слабее чем обычно, но это не грозит сильным снижением продуктивности. В конце месяца работы станет больше, и выполнять поставленные задачи нужно будет быстрее. Чтобы закончить год хорошо в плане денег и работы, необходимо раздать долги, а также постараться прийти к согласию в общении с коллегами и клиентами.