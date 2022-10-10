Финансовый гороскоп на неделю с 10 по 16 октября: кого ждут большие деньги, а кого — потери

Это неделя, которая для многих представителей зодиакального круга обещает быть довольно важным в денежном плане периодом.

Финансовый астропрогноз поможет вам запастись поддержкой звезд в период с 10 по 16 число.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен

Планеты указывают на то, что это время для активных действий и инициативы. Лучшая стратегия на эту неделю: новые начинания, завершение важных дел, переговоры, забрасывание удочек, поиски новой работы. Напористость — лучший план, который может привести к росту. В среду возможен неожиданный благоприятный поворот в денежных вопросах.

Телец

Тельцам можно заняться самоанализом, но пока лучше не уходить слишком глубоко в себя. Это может привести к появлению неуверенности, которая негативно скажется на рабочих успехах. Очистив от них сознание, Тельцы станут лучше как личности. В целом представителей этого Знака ждут отличные возможности. Для важных действий больше всего подходит начало недели. Очень важно начать доверять собственной интуиции. В конце недели Тельцов ждет много приятных сюрпризов.

Близнецы

Близнецов ожидают новые возможности, но не исключено, что вместе с ними к ним придут и новые проблемы. Тема денег может принести много приятных неожиданностей — озарений и новых открытий. Разгар октября желательно использовать для повышенной деловой активности. Меркурий не укрепится, но его спокойствие позволит дольше оставаться на плаву. Достигать поставленных целей и повышать доходы Близнецам поможет общение с правильными людьми и своевременный отдых.

Рак

Ракам о себе могут напомнить их прошлые финансовые ошибки. Чтобы не остаться среди отстающих, этим людям важно в любой непонятной ситуации не пасовать перед трудностями, а придерживаться плана и твердо идти к цели. Как бы Раки не хотели забыть прошлое, оно может дать о себе знать. С другой стороны, это повод заняться анализом своих поступков и работой над ошибками. Для покупок лучше всего подойдут понедельник и среда.

Лев

Львам не стоит ждать определенности: планеты и звезды сделают финансовую ситуацию интригующей и не совсем однозначной. Вплоть до конца недели сохранится шанс неожиданного притока денег, приятной новости, подарка, повышения. Значительный момент в жизни Львов возможен в среду: именно в этот день аспект Меркурия к Юпитеру может сильно повлиять на ход событий в деловой и финансовой сфере. Они должны будут вдохнуть в этих людей энтузиазм и мотивацию.

Дева

Девам в начале недели стоит навести порядок дома и на рабочем месте. Переход Меркурия в Знак Весов этого требует больше всего. В правильной обстановке Дев ждет отличная продуктивность, высокие финансовые результаты. Особенно этот относится к тем, у кого открыт свой бизнес. Благоприятные изменения ждут тех Дев. Которые заняты в сфере туризма или работают из дома. Несмотря на позитивное настроение планет, астрологи не советуют Девам во всем полагаться на волю случая. В приоритете у них активные действия и смелые решения.

Весы

Весам желательно подумать над тем, как оптимизировать рабочий процесс и минимизировать расходы. Усердие и трудолюбие окупятся с 10 по 16 октября сполна. Эта неделя запомнится Весам творческих профессий. Венера продолжит снабжать воображение этих людей огромным количеством креативных идей. Неделя подарит Весам уникальную возможность избавиться от проблем с деньгами, которой астрологи советуют обязательно воспользоваться. Возможно, кто-то предложит подработку на выгодных условиях или новую работу.

Скорпион

Астрологи советуют Скорпионам как можно чаще общаться и работать только с приятными людьми. Это поможет генерировать чаще интересные идеи, касающиеся вложения денег и поисков новых идей. Меркурий усилит интуицию Скорпионов, их проницательность и, возможно, даже наградит даром предвидения. Представителей данного Знака будут часто посещать мысли по поводу карьеры и денег.

Стрелец

Понедельник, среда и пятница — самые благоприятные дни, чтобы добиться желаемого в сфере денег и работы. Можно попросить прибавки к заработной плате или завести разговор о повышении в должности. Полезно будет открывать новый бизнес и вкладывать средства в недвижимость, предметы искусства. Не стоит забывать о том, что день всегда проходит так, как вы начали утро. Неделя удачна для оптимизации рабочего процесса.

Козерог

На этой неделе астрологи советуют Козерогам сфокусироваться на раздаче долгов, если таковые имеются. Это поможет им изменить свою жизнь к лучшему — как в целом, так и в финансовой сфере в частности. Также эксперты рекомендуют этим людям разобраться с накопившимися делами. Гармонизированный Меркурий с понедельника поможет обрести ясность ума и трезвый подход, а также упорядочить свои обязанности, перетянуть на свою сторону конкурентов. Нужно лишь помнить о своих главных целях.

Водолей

У Водолеев в финансовой и рабочей сферах за последнее время могло прибавиться много новых вопросов, но ответов на них так и нет. Рожденные под эгидой Водолея люди будут как никогда полны сил и решимости. Астрологи советуют не отступать, уделяя время работе и активному заработку. Здоровая практичность и умеренная экономия спасут Водолеев от денежных потерь. А вот навязчивые мысли, страхи и комплексы уничтожат финансовую удачу.

Рыбы

Самоуверенным Рыбам можно будет рассчитывать на финансовую удачу. Астрологи советуют им заняться поисками денежного хобби, подработкой или даже поисками новой работы. Целеустремленность и азарт пригодятся, чтобы достичь большего, что, несомненно, повлечет за собой увеличение дохода. Выгодные знакомства и поиски своего предназначения могут привлечь удачу. Новые дела будут даваться легко, однако, Рыбам точно не помешает стратегический расчет и тщательное планирование.