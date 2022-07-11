Финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 июля: кого ждут неожиданные деньги и большая прибыль

Заглядывая почаще в финансовый гороскоп, можно успешно завершить дела, повысить прибыль, избавиться от долгов и трудностей.

Овен

Овнам пригодится расчетливость, так как сейчас нельзя забывать о своих интересах. Также нужны наблюдательность и внимание к мелочам — при подписи важных документов, а также во время привычной всем покупки продуктов. Понедельник — благоприятный день для работы, реализации карьерных амбиций. В середине недели и в воскресенье можно заниматься покупками. Также можно заняться самоанализом, чтобы избавиться от проблем, неудач и препятствий, мешающих двигаться вперед. У многих Овнов могут попросить в долг окружающие, но лучше не отвечать на это положительно.

Телец

Многие Тельцы, начиная с понедельника, захотят сильно изменить свою жизнь, в том числе и в финансовой сфере. Они будут полны мотивации и силы. О своих карьерных амбициях м планах лучше пока никому не говорить. Велика вероятность, что советы сомнительных знакомых и ложных друзей собьют с верного пути. Очень многое зависит от старта недели. Заслуженный отдых на выходных очень важен. В субботу никаких дел вести точно не стоит.

Близнецы

Близнецам для достижения финансового успеха требуется в первую очередь избавиться от ограничивающих убеждение и ментальных барьеров в сознании. Наиболее активно решать финансовые вопросы Близнецам рекомендуется в середине недели, как и большинству других Знаков. Со среды по пятницу обстановка будет весьма позитивной и располагающей к работе и делам. Пока что лучше не брать денег взаймы. Досрочные выплаты по долгам приветствуются — звездам и планетам это точно понравится. Стоит учесть вероятность непредвиденных трат на выходных.

Рак

Возможно, Ракам захочется сделать приятные презенты близким или незапланированные, но важные покупки для дома. Это не повредит кошельку, если подходить к тратам с холодной головой. В целом неделя идеально подходит для того, чтобы научиться чему-то новому. Например, можно попробовать перенять бытовые привычки богатых людей, чтобы ежедневно укреплять финансовый поток. Также на этой неделе полезно будет читать деловую литературу, ходить на курсы, перенимать чужой опыт. Чтобы было больше денег, нужно научиться благодарить Вселенную и людей.

Лев

Львам во время работы стоит как можно меньше переходить дорогу мстительным Знакам Зодиака. Это чревато большими проблемами. На неделе с 11 по 17 июля Львам предстоит решать важные и, возможно, неотложные денежные и рабочие вопросы. Однако ничего невозможного нет: нужно только запастись выдержкой и прислушиваться к интуиции. При этом благоприятны траты, связанные с домашним комфортом и уходом за своим телом, здоровьем. Расходы должны быть посильными и не бить по бюджету. Можно начать откладывать средства для «подушки безопасности».

Дева

Девам необходимо выйти за пределы зоны комфорта. Иначе добиться успеха сейчас просто никак. Представителям данного Знака рекомендованы операции, связанные с недвижимостью: можно вкладываться в жилье, продавать квартиры и дома, делать ремонт, закупать новую мебель. Можно заняться чем-то новым, открыть бизнес. Лучше не хвалиться успехами перед окружающими, особенно если в последнее время денег стало существенно больше. Все значительные траты и крупные покупки лучше не планировать на вторник и субботу.

Весы

Весам стоит начать неделю с пробуждения Манипуры — чакры богатства, ведь ближайшие семь дней с высокой вероятностью окажутся для Весов очень денежными и прибыльными. Работа будет спориться, а дела пойдут как по маслу. Не исключено, что придется столкнуться с некоторыми рутинными вопросами, но это не должно привести к утрате вдохновения и мотивации. Астрологи напоминают — сейчас самый разгар лета, так что стоит вдохнуть полной грудью, вспомнить о своих мечтах и позволить себе немного себя побаловать. Осторожность в тратах выручит Весы во вторник — в день суперлуния.

Скорпион

В субботу возрастет негативная активность Солнца и Меркурия, поэтому лучше не оставлять работу на выходные. Со всеми финансовыми и бизнес-вопросами лучше разобраться в будние дни. На этой неделе может внезапно исполниться заветное желание Скорпионов в любой из сфер — в амурных делах или в работе и финансах. Чтобы приблизить этот замечательный момент, лучше уделить побольше времени себе. Это не значит, что нужно становиться эгоистами. Можно изменить имидж, прическу, оплатить себе курсы, записаться на полезный тренинг или в спортзал.

Стрелец

Особенно хорошо данная неделя подходит для новых начинаний. Ночные светила расположились таким образом, что полезно будет заниматься саморазвитием, проявлять максимальную активность в финансовой и деловой сферах. Привлечь богатство можно разными способами. Главное — помнить о своих лучших и худших чертах характера, быть чуть более самокритичными. Эта июльская неделя многим Стрельцам вскружит голову, так что им будет не до финансовых вопросов и карьерных устремлений. Сражаясь за деньги и авторитет, не стоит забывать и о других сторонах жизни.

Козерог

Сейчас актуальны траты, связанные с домом или здоровьем. В понедельник и воскресенье лучше всего будет ходить по магазинам, вкладывать деньги и подписывать финансовые документы. Также эксперты рекомендуют твердо отстаивать свои интересы в финансовом секторе. В это время многие Козероги могут даже пойти на повышение в должности или получить прибавку к зарплате, получить прибыльные заказы.

Водолей

Людям этого Знака нужно помнить, что конкуренты на этой неделе не дремлют. В этом плане особенно осторожными нужно быть во вторник и субботу. В это время лучше не брать деньги в долг, особенно у ненадежных кредиторов. Числа на стороне Водолеев. Ожидается весьма беспокойная неделя. Полезно будет оценить статьи расхода. Звезды и планеты могут доставить Водолеям лишних хлопот, поэтому сейчас не время для беспечного отдыха.

Рыбы

Важные финансовые вопросы астрологи советуют решать в начале недели, так как к выходным сил у Рыб может попросту не остаться. Вполне вероятны эмоциональные встряски, но вместе с ними и новые финансовые возможности, о которых Рыбы раньше и не мечтали. На этой неделе полезно смотреть на привычные вещи под иным углом. Осторожность в обращении с деньгами потребуется при расчете на кассах. Чтобы стать богаче, Рыбам придется снять с себя негативные программы.