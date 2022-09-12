Финансовый гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября: как получить огромные деньги знакам Зодиака

Астрологи рассказали, какой будет эта неделя и как ночные светила будут влиять на нашу с вами денежную удачу.

Овен

Овнов ждет перспективная и очень удачная неделя. Единственное предостережение астрологов заключается в правильном выборе окружения. Овны могут пострадать от общения с негативными людьми, что станет причиной потери уверенности и оптимизма, а также денег. Не стоит тратить столь удачный период на тех, кто пророчит неудачу в материальной сфере. Можно совершать покупки для дома и приобретать новую одежду: такие приобретения оправдают себя. Повысить эффективность шопинга помогут лучшие талисманы для удачных покупок.

Телец

Возможности Тельцов окажутся перспективными, а идеи выгодными, особенно если знать, как реализовать свой потенциал. Наплыв позитивных эмоций ждет Тельцов, но произойдет, вероятно, ближе к концу недели. Вместе с ним придет творческий прогресс. Пока влияние ретро-Меркурия сильное, лучше не давать и не брать деньги взаймы. Еще очень важно помнить про магию правильных мыслей, ведь то, о чем мы с вами думаем, всегда становится явью. Деньги любят уверенных в себе людей, так что Тельцам нужно поработать над самооценкой, либо не допустить ее снижения.

Близнецы

В период с 12 по 18 сентября астрологи советуют этим людям отнестись внимательно к новым предложениям, связанным с карьерой и бизнесом. Критический взгляд на вещи поможет детально разобраться в ситуации, отметить малейшие несоответствия и снизить риски неудач, обмана. Не рекомендуется выбирать эту неделю для работы, требующей повышенных физических ресурсов. Вторая половина недели будет благоприятна для приобретений и инвестиций.

Рак

У Раков получится потратить деньги с пользой. Можно прислушиваться к советам близких людей и друзей, так как на этой неделе они точно смогут дать вам полезные рекомендации от чистого сердца. На этой неделе не стоит пытаться соответствовать ожиданиям и требованиям окружающих, чтобы достичь успеха. Напротив, важно быть собой и гнуть свою линию. Астрологи советуют Ракам не бояться претендовать на то, что причитается им по праву.

Лев

Наиболее благоприятные дни недели — пятница и воскресенье. В это время Львам представится реальный шанс повысить свои доходы и улучшить отношения в коллективе. В удачные дни важна любая мелочь и каждая идея. Не исключено, что в период с 12 по 18 число Львы смогут сформировать отличный задел на будущее, решить какие-то очень важные задачи и найти решение финансовых дилемм. Все, что сейчас им требуется от жизни — это просто следовать законам процветания и делать то, что нравится. Деньги любят тех, кто счастлив и знает, куда идти.

Дева

Дев ждет весьма перспективная неделя во всех отношениях, однако следует быть аккуратнее с расходами и внимательнее с деньгами. Чем больше девы будут концентрироваться на успехе, тем быстрее к нему придут, ведь неделя довольно спокойна. Это время будет обозначено ретро-Меркурием, но его влияние сойдет на нет в пятницу. Это значит, что в будние дни важно тратить средства лишь на самое необходимое. Чтобы научиться противостоять неприятностям, нужно найти силу внутри себя. Вместе с тем астрологи советуют вспомнить о приятных людях, дарящих уверенность и оптимизм.

Весы

Весам, поверившим в себя и свои навыки, удастся существенно повысить доходы. Астрологи советуют критично смотреть на всё происходящее и не принимать поспешных решений, связанных с работой и деньгами. Опасным будет злоупотребление служебными полномочиями и отказ выполнять свои обязанности, обещания. В таком случае можно ждать неминуемых негативных последствий в виде убытков, конфликтов. Нежелательны крупные покупки и новые проекты.

Скорпион

Скорпионам астрологи настоятельно советуют заниматься завершением того, что было начато ранее. Как только долгов по проектам не останется, можно будет начинать что-то новое. Эта неделя хорошо будет подходить для поиска новой работы. Исполнить желания и мечты Скорпионам поможет вера в себя и так называемый свиток желаний. Распоряжаться деньгами лучше как можно осторожнее, особенно если речь идет не о своих, а о чужих средствах. Аспекты планет в пятницу и воскресенье помогут Скорпионам в привлечении средств. Добиться желаемого поможет деловая активность.

Стрелец

Стрельцам привлечь деньги и удачу можно будет посредством простой силы мысли. Этим людям нужно перестать думать о том, что произойдет в случае провала. Как раз такие мысли и будут лишними. Астрологи советуют Стрельцам временно снизить амбиции, уделив внимание тем аспектам работы и бизнеса, которые требуют корректировки или реорганизации. Ночные светила на стороне этих людей, но проявлять инициативу в финансовой и деловой сфере пока не стоит: это вряд ли принесет успех на этой неделе. Лучше пока сделать ставку на стабильность и осмотрительность.

Козерог

Одалживать деньги или брать займы астрологи советуют Козерогам только мелкими суммами, чтобы не остаться без средств на существование в непредвиденной ситуации. Приятные бонусы обрадуют людей этого Знака в выходные дни. Они получат максимум, если отметятся в течении рабочей недели хорошей продуктивностью. Для того, чтобы рабочий процесс и привлечение средств были максимально эффективными, Козерогам понадобится больше работать. Для этого нужна энергия, черпать которую можно из полезных продуктов, поднимающих настроение.

Водолей

На этой неделе Водолеи могут серьезно изменить свою жизнь, особенно в сфере финансов. Астрологи предупреждают о том, что чрезмерная инициативность наказуема, однако Водолеи могут тайно влиять на развитие событий и на свой доход, используя свое обаяние, харизму и умение разбираться в людях. Самое главное — избавиться от любых зачатков зависти, поскольку она убивает удачу. В интересах Водолеев не поддаваться искушениям, а также проявлять сильные стороны своего характера. Нежелательны любые крупные приобретения, расточительство, а также месть, проявление агрессии.

Рыбы

На этой неделе у Рыб не получится побеждать на одном лишь энтузиазме. Астрологи советуют эмоциям и решительности следует предпочесть дисциплину. В период ретро-Меркурия рекомендуется проявлять исполнительность. В ответственный момент эти качества помогут Рыбам не упустить возможностей и не позволить конкурентам одержать над ними победу. Перемены в денежном плане возможны. Чтобы доходы превысили расходы, важно правильно тратить деньги и перестать программировать себя на бедность вредоносными установками.