Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 августа: как приумножить свой доход и сорвать большой куш

Следуя советам астрологов, вы сможете выбрать верное направление в этой сфере.

Овен

Овнам понадобится больше сил и больше энергии. На этой неделе появится много интересных задач и дел, которыми стоит заниматься, но на каждое из них потребуется затратить определенное количество энергии. Также в некоторых ситуациях на работе и в бизнесе или при осуществлении покупок Овнам понадобится сильная интуиция. Сейчас лучше не принимать поспешных решений. Взвесив спокойно все «за» и «против», Овны смогут объективно оценить обстановку и не наделать ошибок.

Телец

Тельцам можно будет заключать важные сделки, заниматься серьезными переговорами, ходить на собеседования, браться за рутинные дела. Также астрологи рекомендуют не торопиться с ответами на сложные вопросы. Для начала Тельцам нужно будет все хорошенько обдумать. Тем, кто работает дома, а не в офисе, желательно создать благоприятную атмосферу в родных стенах. Ранее мы рассказывали, как это сделать. Это время лучше использовать для решения самых важных задач, так как Тельцы будут собранными и внимательными.

Близнецы

У Близнецов на работе и в бизнесе могут появиться новые враги, недоброжелатели. Еще астрологи рекомендуют не переходить дорогу другим людям. Чем больше будет друзей, тем быстрее получится дать достойный отпор врагам. В противном случае финансы начнут петь романсы. Исходя из прогнозов астрологов, Близнецы могут попасть в непростое денежное положение, поддавшись влиянию Венеры и ее ветреным порывам. Сейчас нужно грамотно распределять деньги и иметь четкий план действий на каждый день.

Рак

Наиболее значимый день недели — воскресенье. Аспект Солнца и Сатурна усилит удачу, в том числе и финансовую. В последний день недели можно будет совершать дорогостоящие покупки. В целом на неделе многим Ракам удастся нормализовать финансовую и рабочую жизнь. Не стоит откладывать реализацию планов на более благоприятный период, иначе мечты останутся фантазиями и не принесут никакого результата. Ракам сейчас необходимо помнить о причинах неконтролируемого расхода энергии, чтобы научиться его избегать. Важно сохранять силы для будущих побед.

Лев

В период с 15 по 21 августа важно заняться своим образованием, проработать сильные стороны своего характера. Правильный духовный настрой станет как минимум половиной успеха. В профессиональной и финансовой жизни Львов начнется новый этап, но понятно это станет лишь к концу недели. Спокойствие планет и сильный Меркурий позволит полностью контролировать события, разворачивающиеся в сфере денег.

Дева

Девам рекомендуется ставить перед собой новые и амбициозные задачи. Нужно избавиться от страхов и комплексов, выйдя из зоны комфорта. Из опасностей периода стоит выделить долги. На этой неделе стоит избегать оформления кредитов и постараться разобраться с уже имеющимися долгами. Дева — один из самых сильных Знаков Зодиака, поэтому его представители смогут преодолеть любые преграды на пути, ведь Меркурий на их стороне. Дев ждет максимально продуктивная и удачная неделя в денежном плане. Только в субботу могут быть какие-то внезапные неурядицы.

Весы

Оптимизм и креативность Весов помогут им справиться с любыми задачами в работе и бизнесе. Астрологи также сообщают, что на этой неделе можно вполне рассчитывать на премии или продвижение по карьерной лестнице, но только в том случае, если в последние недели Весы показывали наилучшую продуктивность. Самый сложный день недели для работы — суббота. Для тех, у кого будет выходной, есть пара советов: не нужно отправляться в путешествия и не стоит покупать что-то очень дорогое.

Скорпион

Скорпионы, которые занимают высокие должности и имеют в подчинении много людей, смогут стать гораздо продуктивнее в это время. Будучи прирожденными лидерами по Знаку Зодиака, Скорпионы обладают отличным чутьем на людей, а также могут предсказывать их поведение и принятие решений. Финансовые риски могут закончиться крахом, поэтому лучше сфокусироваться на заработках. Не стоит потакать соблазну поднять денег на сомнительных сделках, ведь в такой ситуации можно серьезно прогореть. Честным путем сейчас можно заработать гораздо больше.

Стрелец

Все денежные траты лучше направить на повышение квалификации, на получение новых знаний и опыта. Это будет отличным подспорьем для достижения финансового успеха в будущем. Что касается текущей недели, то уже сейчас можно попробовать воспользоваться помощью вещей, привлекающих деньги. Они будут очень кстати, особенно для тех, кто собирается открывать новый бизнес, либо должен в скором времени заключить какую-то важную сделку. Негативное положение Венеры указывает на то, что Стрельцам стоит продолжать тщательнее планировать дела.

Козерог

Козерогов ждут значительные успехи в финансовом секторе. Неделя обещает быть крайне продуктивной. Если не откладывать на завтра то, что можно сделать сейчас, то все будет хорошо. Также можно совершать покупки, на которые Козероги долгое время не решались. Не нужно ждать удобного случая, ведь он может не наступить. Возможно, эти люди сбились с пути. Если это так, на этой неделе у них есть отличный шанс все исправить.

Водолей

На этой неделе спокойствие планет и звезд поможет людям данного Знака проработать свою неуверенность и избавиться от страхов и комплексов. При желании уставшие Водолеи могут вложить деньги в здоровье и полноценный отдых. Неделя с 15 по 21 августа подходит для неспешной работы, неформального общения с коллегами и начальством, самоанализа и активной работы над ошибками.

Рыбы

В период с 15 по 21 число дела, о которых Рыбы забыли, напомнят о себе с новой силой. Вероятно, придется вернутся к каким-то нерешенным проблемам в работе. У Рыб, занятых достижением амбициозных целей, шансы обрести финансовый успех достаточно велики, но астрологи советуют не погружаться с головой в работу. Переработав сейчас, можно оказаться в минусе. Нужно чередовать отдых с делами, чтобы не перегорать. Еще особую важность приобретет правильное окружение.