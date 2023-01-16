Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 января: как разбогатеть знакам Зодиака

Астрологи рассказали, что за время нас с вами ждет, как можно обойти стороной финансовые препятствия на пути, привлечь богатство и успех.

Овен

На этой неделе Овнам стоит быть максимально ответственными. Это целеустремленные люди, у которых не будет проблем с мотивацией. Желательно попробовать поискать дополнительные источники заработка, денежное хобби или просто взять подработку.

Об этом пишет Слова и фразы.

В последнем случае Овнам понадобится чуть больше энергии. Сохранить и накопить ее помогут восемь надежных способов. Талант и харизматичность пригодятся тем, кто хочет преподнести себя и свои навыки новым работодателям или пратнерам. Кстати, творческий подход придется весьма кстати и позволит увеличить доход.

Телец

Для представителей данного Знака Зодиака не лишним будет задуматься и поискать возможности для открытия бизнеса, пускай и совсем небольшого. Эти семь дней — не самое лучшее время для форсирования событий, связанных с карьерой или расходами. Поиски новой работы или крупные покупки разумнее всего перенести на следующую неделю, когда энергетика немного «устаканится». Более того, в воскресенье еще и Уран перестанет быть ретроградным, так что Тельцы будут лишь набирать обороты. Это отличное время для перенятия привычек успешных людей, обучения, командировок.

Близнецы

Вынужденные покупки лучше совершать в среду и четверг. В целом на этой неделе придется больше работать, но и вознаграждение за труды Близнецы получат большее, чем обычно. Это будет очень благоприятное время для труда и обороны. На этой неделе предстоит много работать, и не исключено, что вместе с деньгами они заработают усталость и раздражение, поэтому лучше сразу ознакомиться с нашей статьей о том, как бороться с хронической усталостью. Представителям этого Знака рекомендуется уделять как можно большее внимание работе и решать все денежные вопросы спокойно и без спешки.

Рак

Ракам нельзя вымещать свою злость на окружающих и вступать в отрытые конфронтации с коллегами и партнерами. Астрологи советуют включить весь свой оптимизм и через его призму смотреть на все происходящее. В обращении с деньгами лучше быть серьезнее и ответственнее, особенно если придется совершать дорогостоящие приобретения. Не нужно ввязываться в авантюры. Риски не помогут Ракам стать богаче. Они лишь притянут новые проблемы.

Лев

На этой неделе Львов поджидает опасность в виде завистников и конкурентов. Успех в денежной сфере будет очень раздражать окружающих, так что лучше никому не говорить об о заработках и планах. Нужно помнить, что счастье любит тишину. Меркурий для Львов станет чем-то вроде путеводной звезды. Планета укажет верный путь к счастью, деньгам и успеху в целом. Львам нужно больше работать, пополняя свой кошелек. Велика вероятность найти новых клиентов, партнеров. А вот одалживать деньги астрологи не рекомендуют — слишком высок риск не получить деньги обратно.

Дева

На этой неделе покровитель Дев в лице Меркурия избавится от ретроградности, что благотворно скажется на продуктивности, скорости принятия решений и на творческой мотивации. Людям данного Знака нужно срочно избавиться от привычек, приводящих к бедности. Меркурий в этом плане станет лучшим помощником. Неделя с 16 по 22 января — это период, в который возможны крупные расходы, связанные с близкими, семьей и домом. Сейчас на время можно выйти из жесткого режима экономии и побаловать себя, потратив немного денег на развлечения и приятные эмоции.

Весы

У Весов наступит то самое время, когда они смогут увидеть результат проделанной ранее работы. Усердие и напор окупятся сторицей. Если вдруг в недавнем прошлом наступила черная финансовая полоса. Астрологи советуют выбрать правильный цвет удачи и окружить себя вещами данного цвета. Дать о себе знать могут и старые ошибки. Чтобы не попасть в список неудачников, Весам важно в любой ситуации стоять на своем и не поддаваться негативу окружающих. Здоровый эгоизм будет очень кстати. Астрологи настоятельно рекомендуют не обращать внимания на чужое мнение.

Скорпион

Скорпионам работа и бизнес принесут больше денег, чем обычно. Однако, если к концу недели работа надоест, значит, следует отодвинуть ее в сторону и посвятить время отдыху и семье. На этой неделе многим Скорпионам удастся хорошо заработать и много потратить, причем весьма удачно. Астрологи рекомендуют покупать вещи и услуги в проверенных местах и читать отзывы. В противном случае деньги будут потрачены впустую, а результат разочарует.

Стрелец

В денежных вопросах Стрельцам можно рассчитывать на удачу и хорошие поступления, на полезные консультации и помощь со стороны. В целом их ждет благоприятная и продуктивная неделя. Стоит лишь опасаться врагов и в целом токсичных людей, которых будет немало. В рабочих вопросах с 16 по 22 число следует уделять внимание информационным потокам. Астрологи советуют также воспользоваться умением убеждать, ведь у большинства Стрельцов имеется подобный талант.

Козерог

Козероги рискуют поставить под угрозу свое положение на работе. Это может произойти, если они вступят в конфликт, которого можно избежать. Крупные расходы грядущих дней будут с семьей. В среду возможны резкие благоприятные повороты в деловой и финансовой жизни. Для трудолюбивых и воодушевленных Козерогов неделя пройдет продуктивно. Представители этого Знака смогут достичь многого, если продолжат заниматься тем. Что получается у них лучше всего.

Водолей

Денежная сфера у Водолеев в период с 16 по 22 января будет в полном порядке. Меркурий подарит массу потенциальных возможностей для привлечения денег. Однако рожденным под этим Знаком понадобятся энергичность и заинтересованность. В обращении с деньгами потребуется внимательность. В эти дни можно совершать крупные покупки. Чтобы покупка служила дольше, стоит воспользоваться соответствующими заговорами. Корыстные люди могут критиковать поступки Водолеев, и для последних это может стать серьезной преградой. Не нужно слушать то, что говорят окружающие.

Рыбы

Среда — наиболее благоприятный день для проведения договоров и планирования покупок. Рыбы будут прекрасно вести диалог, отстаивать свои позиции и генерировать новые идеи, так что есть немалая вероятность улучшения финансовой ситуации. Мудрые решения, принятые на этой неделе, поспособствуют росту авторитета. Самым тяжелым днем для Рыб чаще всего является понедельник. Чтобы он прошел хорошо, желательно воспользоваться полезными шепотками. Также в начале недели лучше не начинать ничего нового. Звезды подарят Рыбам шанс улучшить свою жизнь и управлять денежной удачей.