Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 октября: кто рискует потерять все, а кого ждет успех

Астрологи рассказали, чего можно ожидать от звезд и планет в период с 17 по 23 октября и как подготовиться к переменам, которые они принесут в конце этой недели.

Овен

Влияние планет будет дарить Овнам эмоциональную и внутреннюю гармонию, но стоит учесть, что сейчас эту гармонию очень легко нарушить, особенно в субботу и воскресенье.

Об этом пишет Слова и фразы.

В сложных вопросах, касающихся денег или работы, астрологи советуют прислушиваться к советам окружающих или действовать исходя из опыта, но не рисковать и не доверять интуиции. Астрологическая ситуация располагает к исправлению прошлых ошибок, деловой активности, карьерному росту. С толку может сбить резкие замечания окружающих.

Телец

На этой неделе будет много мелких проблем, но Тельцы смогут пережить эти препятствия. Они преуспеют в работе и делах. Желательно не бояться коллективной работы и общения с людьми в целом. В сложные моменты Тельцов выручит пребывание дома. Чтобы родные стены были более приятными для принятия решений и работы, нужно в начале недели активировать зону богатства в доме. В начале недели планеты сделают Тельцов неуязвимыми к потоку негатива, но на выходных Венеры может сильно снизить их веру в себя. Это негативно скажется на заработках.

Близнецы

Близнецам лучше начать экономить, причем не в субботу, а уже за пару дней до начала негативного периода. Крупные покупки сейчас не к месту. Неприятности ожидаются у многих представителей Знака, которые заняты в сферах, где требуется выражать себя через слова и общение. Хитростью богатства сейчас точно не добиться, поэтому лучше выбирать гуманные методы — они могут не принести много денег, но зато сохранят статус и авторитет.

Рак

Мягкое убеждение и логические аргументы — вот ключ к успеху в деловой сфере, особенно на выходных. Ракам, как и Близнецам, ни в коем случае, нельзя нарушать правила хорошего тона. В рабочей сфере и бизнесе это станет гарантией стабильности. Покупки сейчас лучше совершать только в том случае, если есть необходимость. Побаловать себя чем-то приятным без причины можно до пятницы включительно. На выходных придется затянуть пояса потуже.

Лев

Все, чем негативная Венера сможет помешать Львам — это лишить их части энергии и сил. В финансовой сфере, скорее всего, будет все без изменений. Главное — сохранять хорошее настроение и бороться с упрямством. Всем Львам, которые занимают высокие должности, желательно проявить свои лидерские качества. Если в эти семь дней придется настоять на своем, делать это желательно жестко, но без угроз. В противном случае подобные действия приведут к конфликтам и серьезным финансовым потерям. Менять условия работы уже не стоит.

Дева

Астрологи рекомендуют Девам провести эту неделю с людьми, которые могут оказать поддержку. Важно проявлять к ним внимание и заботу. Это все вернется Девам сторицей, но, возможно, не сейчас. Так у Дев будет больше времени, чтобы стать успешнее и выполнить все дела ровно в срок. Любые финансовые трудности будут преодолены благодаря трудолюбию и веры в себя. Можно совершать важные дорогостоящие приобретения и вкладывать средства в развитие бизнеса, но только не брать на этой кредиты и займы.

Весы

Если Весы затеяли какие-то сложные многоходовые проекты и дела, им следует приступить к их реализации в понедельник, пока влияние Венеры еще будет благоприятствовать финансовой активности. Важно помнить про приметы понедельника, чтобы ненароком не навлечь на себя проблемы в такую важную и непростую неделю. Добиться желаемого будет просто, но только до пятницы включительно. Главное сейчас — быть расчетливыми и действовать осторожно. Меркурий все еще оберегает Весов и их деньги, поэтому можно смело брать заниматься шоппингом.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе астрологи рекомендуют правильно начинать каждый день. Так или иначе, но многих людей этого Знака ждет отличный период в плане финансов. Представители Знака смогут получить прибавку к жалованию, удачно вложить деньги, найти приятную и легкую подработку. Не исключена материальная помощь со стороны близких. Будние дни станут периодом, удачным для крупных семейных покупок.

Стрелец

Стрельцам важно в период с 17 по 23 октября заниматься получением новых знаний и опыта. Для этого им понадобится мотивация и хорошая память. Астрологи сообщают, что в этот период важно умение подстраиваться под быстро меняющиеся обстоятельства. Отсутствие психологической гибкости может привести к крупным проблемам с деньгами. Астрологи предлагают сконцентрировать свое внимание на будущем, отпустив мысли о прошлых неудачах.

Козерог

Козерогам стоит начать неделю с удаления цифрового мусора и уборки своего дома. Это поможет победить неуверенность и в целом поднять настроение. Козерогам сейчас нужно следить внимательнее за своими словами и мыслями, чтобы не навлекать на себя беду. В остальном неделя будет прекрасным периодом для личностного и профессионального роста, для открытия своего дела или продвижения по карьерной лестнице. Главное — искать обходные пути и не проявлять агрессии. Мягкость и дипломатичность станут гарантами стабильности и успеха в деловом общении.

Водолей

Из главных опасностей данного периода для Водолеев можно выделить активизацию врагов, а также повышенную конкуренцию. Не стоит ввязываться в сомнительные сделки, подаваться импульсу и доверять малознакомым людям. Окружающие могут легко пойти на обман ради выгоды. Также Водолеям стоит попридержать свой азарт и научиться избегать тесного контакта с теми, кто этот азарт в них формирует. Если вдруг в финансовой сфере уже наступила черная полоса, нужно принять меры по избавлению от проблем. Бесцельные и бессмысленные покупки лучше отложить.

Рыбы

Деньги любят инициативных и активных Рыб. Астрологи советуют как можно больше мечтать, и тогда финансовые победы не заставят себя долго ждать. Влияние Венеры в конце недели может лишить Рыб мотивации и уверенности в себе. Энергия и силы будут стремительно покидать представителей Знака, поэтому на выходных лучше как следует отдохнуть и не позволять себе нервничать.