Финансовый гороскоп на неделю с 18 по 24 июля: кого ждут большие денежные потери

Звезды хотят сделать нас успешнее, так что впереди нас ждет довольно благоприятная неделя. Уже в понедельник 18 июля Венера перейдет в Знак Рака, что подарит нам озарения. Во вторник во Льва перейдет Меркурий, отвечающий за наш интеллект и мотивацию. Среда будет позитивной из-за противостояние Солнца и Плутона.

Овен

Овнам ночные светила помогут избавиться от привычек, мешающих разбогатеть. Это будет очень продуктивная неделя, на которой люди данного Знака смогут осознать масштабы внутренних проблем, а также начать их решать. Идеи и планы, над которыми Овны трудились в последнее время, на этой неделе обретут новую жизнь. В первую очередь это будет касаться самых заветных и важных финансовых и рабочих целей. Астрологи советуют сместить самые важные дела на начало недели, а конец посвятить покупкам, дому, семье. Настало время проанализировать свою работу.

Телец

Чем быстрее Тельцы поймут, как им стоит улучшить свое положение, тем быстрее увидят новые финансовые возможности. Сидеть без дела нельзя, ведь Вселенная дарит нам удивительно благоприятное время для любой финансовой и деловой активности. С другой стороны, важно находить время, чтобы сказать себе «стоп» и просто отдохнуть. Тельцам можно заняться как активной, так и спокойной работой. Несмотря на то, что покупки разрешены без ограничений, не стоит забывать про бережное отношение к деньгам. Наступает неделя, когда потратить деньги на личный комфорт.

Близнецы

С позитивными транзитами Венеры и Меркурия у Близнецов в финансовой жизни начнется новый этап, который лучше посвятить делам. Астрологи советуют никому не завидовать, не считать чужие деньги, не брать пока кредитов, но заниматься покупками и инвестициями. Вероятно, у Близнецов появятся новые идеи и источники дохода. При наличии проблем не стоит впадать в панику — астрологи советуют взять паузу и как следует обдумать происходящее.

Рак

У Раков могут быть проблемы в работе и финансовой сфере только в самом конце недели. Плюс в том, что их достаточно легко обойти стороной. Достаточно даже просто проявить чуть больше внимательности. Финансовые потоки в ближайшее время могут стать значительно мощнее из-за Меркурия, поэтому будет хорошо, если Раки войдут в режим повышенной продуктивности. Нельзя забывать про контроль рабочего процесса, иначе средства могут неожиданно потеряться. Сейчас можно жертвовать личным комфортом в угоду денег.

Лев

Львам стоит задуматься над тем, чтобы готовы раздать все долги и закрыть кредиты. В этом месяце это будет отличным способом расположить к себе денежную фортуну. Поведение планет позитивно скажется на делах, связанных с деньгами, недвижимостью, деловым общением. Представителям Льва сейчас разумнее всего завершать начатые ранее проекты и дела. В случае если это сделать не получается, следует изменить тактику.

Дева

Доходы Дев в этот период будут зависеть от того, насколько они умеют быть гибкими, харизматичными. Если получится произвести выгодное впечатление, либо пойти на компромисс и выслушать — это принесет довольно ощутимое материальное вознаграждение. Также полезно будет научиться управлять гневом. Люди не захотят вести дела с негативно настроенными Девами. Карьера на этой неделе — сильное место всех Дев. Если представители этого Знака ищут новую работу, продвигают проекты или работают над чем-то масштабным, то процесс может стать более эффективным.

Весы

Поведение планет отмечено повышенной активностью. Астрологи советуют завершать важные дела и начинать новые. Можно переключить внимание на то, что действительно важно. Расточительство и высокое самомнение будут мешать Весам работать с людьми и деньгами. Из-за этого они рискуют упустить возможность познакомиться с влиятельным человеком. Нужно смотреть в оба.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе, возможно, предстоит начать работать с новыми людьми. В середине июля для Скорпионов сложится благоприятная финансовая ситуация. Поддержка придет от Венеры, которая будет усилена пребыванием в Знаке Рака. Астрологи сообщают, что планеты будут одаривать этих людей перспективными возможностями в сфере карьеры и денег. Начало недели — идеальное время для покупок.

Стрелец

Стрельцам нужно опасаться энергетических вампиров, а также самим перестать высасывать чужие силы, манипулируя сознанием ничего не подозревающих людей. Это негативно скажется на карме, а значит и на финансовых успехах. Во второй половине июля мелкие бытовые дела рискуют завалить Стрельцов, но на успехах это не должно отразиться. Для достижения успеха придется преодолеть инертность. С самого понедельника людям данного Знака стоит продвигать свои идеи и не бояться больше работать. Продуманные шаги подарят отличный практический результат.

Козерог

Козерогам на этой неделе звезды с планетами помогут оставить позади неуверенность и невезение, побороть бедность. Чтобы ускорить этот процесс и помочь ночным светилам делать свою работу, Ночные светила могут также сделать представителей этого Знака резкими и импульсивными. Астрологи сообщают, что чем активнее Козероги начнут доказывать свою правоту начальству или клиентам, тем хуже будет для них. От конфликтов материальная жизнь может резко измениться в худшую сторону.

Водолей

У каждого из нас есть свои зодиакальные достоинства, из-за которых мы в чем-то всегда лучше других. Водолеям стоит как раз обратить внимание на свои сильные стороны. Переход Венеры в созвездие Рака и транзит Меркурия откроют новую финансовую главу жизни для людей этого Знака. И к этому событию следует подготовиться заранее — с понедельника. Специалисты советуют начать неделю правильно. Нужно прыгать с места в карьер, утопая в делах с первых минут понедельника. Их ждут серьезные перемены в сфере финансов и карьеры.

Рыбы

Сейчас точно можно браться за сложные проекты, брать на себя ответственность, менять должность, участвовать в новых совместных делах. Чтобы финансовые желания чаще сбывались, их нужно правильно формулировать. Астрологи спешат предупредить: будет много препятствий, но Рыбы с ними справятся. Желательно заранее разработать запасной план на случай срыва основного. Можно совершать крупные покупки. Новые приобретения существенно повысят настроение Рыб. Это идеальный период для путешествий и командировок.