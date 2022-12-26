Финансовый гороскоп на неделю с 26 декабря 2022 года по 1 января

Он мог быть сложным, мог быть продуктивным и успешным, но самое главное — остаться на плаву именно сейчас — при встрече нового года. Советы астрологов помогут вам это сделать.

Овен

Овнам для того, чтобы сохранить или приумножить свои доходы, стоит почаще облачаться в одежду тех цветов, которые привлекают деньги. Это будет самый просто и лучший способ привлечения средств и финансовой удачи. Этого мало, ведь на этой неделе важно задумать о будущем — о новом 2023 годе. Очень важно встретить год чистыми ментально — без проблем внутреннего характера. В первую очередь стоит избавиться от зависти — самого негативного чувства, которое изначально идет вразрез с богатством и успехом. Если Овны избавятся от его зачатков, всё начало следующего года будет успешным.

Телец

У Тельцов из-за ретроградного Меркурия может упасть мотивация. Вернуть ее полностью или хотя бы частично помогут зодиакальные мотивирующие цитаты. Что касается встречи Нового года, то она должна проходить дома или поближе к дому. Важно потратить часть средств на вкусную и полезную еду. Ещё 2022 год лучше завершить без долгов — без просрочек по кредитам, без незаконченных дел и проектов по работе. Тельцы могут стать более восприимчивыми в эти семь дней, поэтому астрологи настоятельно советуют меньше переживать из-за неприятных мелочей, фокусируясь за позитиве.

Близнецы

Близнецам астрологи советуют не выносить на обсуждение с коллегами и начальством чужие недостатки. Сплетни на рабочем месте в конце года могут крайне негативно сказаться на репутации Близнецов. Особенно важно избегать их с 29 числа, когда главный покровитель людей данного Знака Зодиака войдет в ретро-фазу. Привлечь финансовую удачу помогут лучшие домашние магниты для денег, а также толика уверенности в себе и в том, что Близнецы делают. Сейчас расклад такой — либо представители этого Знака действуют твердо и смело, либо в их жизни начнутся денежные неурядицы.\

Рак

У Раков относительно стабильная неделя. Ретро-Меркурий влияет на них не сильно, поэтому нужно активизировать в делах. В конце года возможны финансовые чудеса, так что главная необходимость для Раков — банальная визуализация. Три эффективных упражнения помогут исполнить все мечты перед началом Нового года. Деньги нужно тратить разумно, а также не боятся совершать вынужденные покупки, ведь после наступления 2023 году цены могут поползти вверх. Самая большая и самая критическая ошибка конца 2022 года — наживание новых врагов. Это может спровоцировать денежный коллапс.

Лев

У Львов к концу 2022 года могло накопиться много желаний и целей. В рабочем коллективе Львам стоит сохранять взаимопонимание, чтобы коллеги при необходимости захотели протянуть руку помощи. Сохранить деньги и приумножить доходы Львам поможет желание помогать окружающим и умение принимать помощь. Астрологи советуют на раскрывать никому свои карты, не рассказывать о планах и желаниях. Это очень важно.

Дева

Огромный вес в период с 26 декабря по 1 января будет иметь информация. Информационные потоки станут крайне нестабильными, из-за чего понять, где правда и истина, а где ложь, окажется практически невыполнимой задачей. Придется идти через финансовые и рабочие тернии, опираясь только на интуицию. Также для достижения или сохранения финансового успеха Девам необходимо отказаться от мыслей, блокирующих успех. В голове не должно быть никаких «я не смогу». Удача любит смелых людей, а также тех, кто безоговорочно верит в собственные силы.

Весы

У Весов начинается тот самый период, когда одни цели уходят в небытие, а другие приходят на их место. Не важно, какова причина всего этого — проблемы и отсутствие возможностей или успешное решение всех поставленных задач. Если есть необходимость, нужно выбрать новый путь, поставить новые цели. Начинать 2023 года и заканчивать 2022 в свободном плавании и неизвестности нельзя. Астрологи советуют также Весам беречь свои нервы, поскольку на работе и в бизнесе могут происходить различные неприятные ситуации. Главное — не нести мысли о финансовых неурядицах домой, ведь трудности временны.

Скорпион

Если на работе и в бизнесе все плохо, важно делать ход конем и не бояться перемен. Бездействие в таком случае равноценно проигрышу. Что до тех, у кого сейчас, наоборот, все хорошо, стоит попробовать закрепить успех. Если в конце 2022 года удалось повысить доходы, не нужно проявлять жадности и желания заработать ещё. От неверного шага не застрахован никто из-за ретроградного Меркурия, поэтому лучше затаиться и отдохнуть.

Стрелец

Стрельцов может временно покинуть энтузиазм и мотивация, однако, это не значит, что на этой неделе не заработать никаких денег. В принципе, стрельцы сейчас в достаточно выгодном положении, учитывая, что ретроградный Меркурий затронет их лишь поверхностно. Еще важно расставить правильно приоритеты. Это будет крайне важно, особенно если конец года полон дел и забот. Стрельцов может ожидать приятный сюрприз в начале недели — возможно, кто-то захочет вернуть им долг.

Козерог

Козероги могли очень сильно устать на прошлой неделе, но дрязги продолжаются. С их помощью можно будет стать более выносливыми и сильными ментально. В начале недели полезными станут деловые встречи — до того момента, пока Меркурий не начнет портить всем нам жизнь. Все покупки Козерогам тоже лучше успеть до среды включительно.

Водолей

Водолеев ждет много приятных событий в финансовой сфере жизни. На этой неделе к ним может поступить новое предложение о более высокооплачиваемой работе. Особенно хорошо это для тех, кто не желает оставаться на одном месте и хочет большего. Не даром говорят, что дорога стелется под ногами идущего. Если Водолеи чего-то хотят, им нужно двигаться в сторону своей мечты. Финансовые позитивные изменения будут возможны, не смотря на тот факт, что их покровитель в лице Меркурия станет крайне негативным в четверг. Не нужно начинать праздновать новый год заранее. Сначала нужно разобраться с делами.

Рыбы

Рыбам в конце года для того, чтобы улучшить свою жизнь, придется начать защищать свои активы, научиться ценить своё время и замечать знаки судьбы. Во-первых, стоит обратить внимание на негативных людей, которые могут начать ставить палки в колеса. Придется дать им отпор, иначе они заберут у Рыб всё. Также необходимо посвящать больше времени делам и работе. Бездельничать сейчас точно не стоит. Нужно надавить на газ до упора и завершить год так, чтобы потом не было жалко или стыдно. Цель — не заработать как можно больше денег, а сохранить и приумножить деловую репутацию.