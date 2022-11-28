Финансовый гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря: как знакам Зодиака приумножить свое состояние

Рекомендации астрологов помогут вам найти решение денежным проблемам и увеличить свой доход.

Овен

Представители данного Знака Зодиака смогут найти общий язык с новыми и старыми партнерами и коллегами. Это будет хорошее время для выхода на новую работу, для заключения сделок, письменных и устных соглашений. Звезды помогут им добиться успеха и процветания. Чтобы избежать денежных проблем и неприятностей, эксперты предлагают повысить мотивацию. Стабильное настроение планет может благотворно отразиться на здоровье и производительности труда Овнов.

Телец

Работать в полную силу станет чуточку сложнее из-за постоянно встречающихся на пути новых проблем и забот. Астрологи советуют держаться поближе к позитивным людям, чтобы восполнять быстрее энергетический запас и повышать продуктивность. Тельцам нельзя сейчас снижать темп, так как это отрицательно скажется на финансовом положении и может послужить поводом для выговора или увольнения. Не стоит беспокоиться, ведь ночные светила помогут Тельцам поддерживать максимальную производительность труда.

Близнецы

Сейчас Близнецам стоит избегать рисков, так как бездумные инвестиции и сомнительные инициативы приведут их к безденежью. Для повышения доходов людям данного Знака можно попробовать обратить за помощью к магии зеркал. Также представителям данного Знака астрологи советуют обращаться за помощью к людям, которым они доверяют. Это будет хорошее время для совместного труда, для обучения и получения важных навыков. Юпитер, избавишься недавно от ретроградности, поможет Близнецам раскрыть свои способности и направить силы в правильное русло.

Рак

В плане финансов для представителей этого созвездия неделя станет удачной. Начнут появляться новые источники заработка, возможности избавиться от долгов и безденежья. При появлении лишних денег можно как отложить их на потом, так и потратить на что-то дорогостоящее и действительно важное. Астрологи настоятельно не советуют вести дела со лживыми Знаками Зодиака и в целом доверять кому попало. Про отдых временно придется забыть — в течении недели появится шанс завести полезные знакомства и получить прибыль. Это хорошее время для инвестиций.

Лев

Львам стоит в первую очередь защитить себя от чужой негативной энергии. На этой неделе будет много людей, которые захотят насолить Львам, причем сделать это с точки зрения финансов. Благодаря положительному влиянию Марса во вторник и четверг Львы смогут стать увереннее и начнут работать продуктивнее, также смогут избежать любых проблем. В это время астрологи советуют тратить время и деньги на ремонт дома, на недвижимость и одежду. Работы станет чуть больше, но и давать Львам она станет проще, поэтому доходы поползут вверх.

Дева

Девы при желании смогут наконец-то отдохнуть от проблем и полностью посвятить себя отдыху. В этот период можно смело отправляться в долгожданный отпуск, чтобы восстановить потраченные силы и забыть о неприятных событиях последних месяцев и недель. Вселенная не оставит Дев без финансовой удачи. Многие представители этого Знака смогут продвинуться по карьерной лестнице и завести полезные знакомства.

Весы

Весам астрологи советуют заниматься благотворительностью, так как помощь другим людям воздастся вдвойне в обозримом будущем. Несмотря на то, что первый день станет напряженным, представители этого Знака смогут найти решение финансовым проблемам. Это замечательное время для вложения сбережений, открытия бизнеса. Астрологи предупреждают, что в этот период необходимо быть начеку. Есть вероятность столкнуться с мошенниками.

Скорпион

Скорпионам, как и Весам, не стоит доверять всем подряд. Узнать заранее о том, что задумал тот или иной человек не получится, но можно попробовать предсказать его нечестность, если проанализировать характер при помощи простой методики или если обратиться за помощью к своей интуиции. Скорпионам необходимо больше работать и искать любые возможности увеличения дохода. Представители этого созвездия смогут рассчитывать на поддержку Марса, который направит их по верному пути во вторник и четверг, а также поможет найти новые источники заработка.

Стрелец

В конце недели у Стрельцов может быть много лишних трат. Для сохранения финансовой стабильности необходимо реже посещать дорогие развлекательные заведения и перестать соблазнять себя просмотром товаров в интернет-магазинах. Вероятно, что кому-то из близких Стрельцов потребуется финансовая помощь, и с этим вопросом лучше не медлить.

Козерог

Козерогов на этой неделе ждет много важных финансовых дел и забот. Скорее всего, им придется больше работать. Больше работы — больше усталость. А когда человек много устает, его самочувствие ухудшается. Благодаря влиянию Юпитера Козероги станут упорнее трудиться и приобретут некую уверенность. Не нужно идти на поводу у своих желаний и приобретать бездумно дорогие вещи. Козерогам, которые по какой-то причине оказались в долгах, астрологи советуют отдать их на этой неделе или до конца года.

Водолей

Водолеям начать неделю лучше с уборки дома, чтобы встретить зиму и проводить осень в правильной обстановке. В целом Водолеев ждет масса перемен. В этот период важно как следует выполнять свои рабочие обязанности, несмотря на то, что их может быть гораздо больше. На выходных и в четверг можно потратиться на отдых и релаксацию, на посещение необычных мест. В эти семь дней Водолеи станут более энергичными и смогут внести позитивные перемены в свою финансовую жизнь. Это благоприятное время для новых начинаний.

Рыбы

Эта неделя для Рыб окажется далеко не самой простой, поэтому может возникнуть легкая нервозность. Представителей этого Знака ожидают как взлеты, так и падения. В это время повысится трудоспособность, появятся новые идеи, а возможностей увеличить свой доход станет больше. Тем, кто сейчас испытывает недостаток денег, астрологи советуют временно избегать крупных покупок, а также не давать в долг другим людям.