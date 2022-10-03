Финансовый гороскоп на неделю с 3 по 9 октября: кого ждут большие деньги и успех

В этом каждому из знаков Зодиака помогут полезные рекомендации астрологов.

Овен

Овнам можно смело заниматься шопингом, причем в любой день недели, но не в любом настроении. Меркурий поможет этим людям правильно потратить деньги, а также привлечь сильные финансовые потоки, посредством которых можно будет увеличить доходы. В начале этого позитивного месяца Овнам можно смело выходить на подработки и искать новые источники дохода. Гороскоп сулит значительные и приятные перемены в финансовой сфере, так что представители этого Знака сейчас точно находятся в выигрышной позиции. Не стоит забывать про свои обязанности.

Телец

Тельцы могут без особого труда выбить себе лучшие условия. Именно сейчас можно и даже нужно использовать любую возможность, чтобы пообщаться с начальником и попросить его о повышении. Также это идеальное время для поисков новой работы, открытия бизнеса и попыток решить проблемы с партнерами. Уже в начале недели Тельцы погрузятся в рабочую атмосферу, что благотворно отразится на их трудоспособности и заработках. Необходимо взять себя в руки и завершить начатые дела до конца недели, выполнив все свои обещания.

Близнецы

В конце недели кто-то из близкого окружения может обратиться к Близнецам за финансовой помощью. Если речь пойдет о займе, то лучше отказать. Возврата долга придется ждать очень долго, а отношения с должником могут быть испорчены. Это лучшее время для творческой и интеллектуальной работы, командировок. Астрологи отмечают, что вероятность успеха очень велика.

Рак

На этой неделе Раки смогут сохранить финансовую стабильность и избежать непредвиденных растрат, но только в том случае, если не будут идти на поводу у своих эмоций. Сейчас не самое лучшее время для приобретения дорогих вещей и новой недвижимости, зато отличное время для заработков. В этот период Ракам нельзя полагаться на одну лишь удачу. Успех в денежной сфере станет результатом совокупной работы интуиции, интеллекта, опыта и везения.

Лев

Львов многие люди на этой неделе могут раздражать безо всякой причины, но в финансовой и рабочей сферах это будет иметь самые неприятные последствия. Важно оставаться спокойными, добродушными и научиться слушать. Так вероятность денежного фиаско упадет до минимума. Несмотря на то, что на этой неделе Львы не будут лишены поддержки звезд, им стоит оставаться начеку и внимательно подписывать документы, читать все, что написано мелким шрифтом в договорах. В противном случае представители этого Знака станут жертвами мошенников.

Дева

Девам сейчас нужно погасить неоплаченные счета и вернуть долги родным и друзьям, иначе проблемы будут преследовать их не только до 9 октября, но и в течении всего периода прямого движения Меркурия. Они очистить сознание Дев от темных мыслей и неуверенности. Сейчас можно смело совершать дорогостоящие покупки, помогать материально родителям, детям. Также этим людям удастся уладить конфликты с коллегами и начальством. Это поможет привлечь финансовую удачу на свою сторону.

Весы

Чтобы улучшить материальное положение, Весам можно попробовать правильно вложить накопленные деньги — в ценные бумаги, в бизнес. Полезным будет обмен валюты, покупка недвижимости. Меркурий сделает активными не только Весов, но также придаст смелости их врагам. Именно поэтом важно позаботиться и о защите. Влияние планет усилит энергетику Весов, поэтому выполнять любые задачи будет гораздо проще.

Скорпион

В предстоящие семь дней представители этого созвездия смогут заключить выгодные сделки, которые принесут хорошую прибыль в конце этого года и осенью. В финансовом плане грядущая неделя окажется не совсем стабильной. Также астрологи не советуют останавливаться на достигнутом. Важно работать в полную силу.

Стрелец

Любые траты в это время будут полезными, особенно если они принесут позитивные эмоции самим Стрельцам или их близким. В конце недели Стрельцам можно отправиться в магазин за внеплановыми подарками для родственников, детей, второй половинки. Нужно, чтобы покупки дарили эмоции и радость. Это хорошее время для смены работы и поисков новых партнеров по бизнесу. Перед тем, как начинать с кем-то работать, лучше сначала проверить с этим человеком деловую совместимость. На этой недели звезды потребуют от Стрельцов полной самоотдачи.

Козерог

Козерогам нужно включаться в работу и дела. Уже в конце этой недели их старания принесут щедрые плоды, а также станут поводом для хорошей премии или повышения. Чтобы преодолеть возникшие препятствия, Козерогам потребуется новый источник вдохновения. Вполне возможно, что на неделе с 3 по 9 октября представителей этого Знака ожидает неожиданный сюрприз. Чтобы формировать нужные события в жизни, Козерогам понадобится капелька уверенности и несколько важных хитростей. Деньги любят людей этого Знака, так что им должно повезти.

Водолей

Водолеям придется больше работать, но не обязательно их усилия принесут им серьезные дивиденды. В этот период звезды дадут Водолеям поддержку. Это хорошее время для возврата долгов, оплаты платежей и важных финансовых операций. Негативные мысли могут послужить началом больших проблем с деньгами, которых с каждым днем будет становиться только больше. Астрологи предупреждают, что начало октября — не самое подходящее время для рискованных вложений.

Рыбы

Чтобы финансовые трудности Рыб остались в прошлом. Грядущая неделя может быть слегка напряженной, но в целом Рыбам удастся повернуть финансовый поток в свою сторону. Астрологи считают, что Рыбам посчастливится найти хорошие, а главное, недорогие вещи, которые они планируют приобрести. На этой неделе астрологи категорически не рекомендуют давать и брать деньги в долг. Полезно будет уделить время получению новых знаний, навыков.