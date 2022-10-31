Финансовый гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября: советы для всех знаков Зодиака

Астрологические наблюдения указывают на то, что сейчас не без усилий, но вполне можно преуспеть в работе, бизнесе и денежных делах.

Овен

Если Овны планируют кардинально изменить свою жизнь, то начинать им нужно уже с понедельника. При максимальной вовлеченности в трудовой процесс результаты от проделанной работы могут оказаться весьма впечатляющими. Определенное внимание стоит уделять внутреннему голосу. С их помощью принимать решения будет проще, в том числе заниматься покупками. Это важная неделя, на которой может определиться будущее Овнов.

Телец

Если Тельцам очень хочется изменить свою жизнь и обрести счастливое будущее в финансовой сфере, то пришло время избавляться от токсичных привязок, иначе Марс усилит их и не даст Тельцам очиститься. Этим людям можно смело планировать важные финансовые дела. В денежных вопросах поможет свежий взгляд на вещи. Астрологи советуют Тельцам использовать текущий период для развития своих талантов, освоения новых навыков, деловой активности и продвижения по карьерной лестнице. Всем, кто хочет изменить жизнь к лучшему, нужно приложить максимум усилий в работе.

Близнецы

Близнецам лучше сейчас не тратить деньги попусту, ведь Меркурий в Скорпионе может создать лишних проблем. Скорее всего, людям данного Знака и так придется совершать вынужденные покупки, причем не всегда приемлемые по стоимости. Относительно недавно Сатурн избавился от ретроградности, значит сейчас можно ожидать улучшения отношений с начальством и коллегами. Астрологи советуют сконцентрироваться на текущих задачах. Не нужно портить свою репутацию сплетнями и слухами.

Рак

Попытки Раков найти решение проблем в финансовой и рабочей сферах могут привести к еще большим осложнениям. Раки могут обратиться за помощью близким людям. Возможно, они смогут помочь материально или дать важный совет. Неоправданные риски в деловом секторе могут принести большие убытки, поэтому астрологи не советуют Ракам проявлять лишнюю инициативу и принимать участие в авантюрах. Коллективные дела могут быть сопряжены с конфликтами из-за ретро Марса.

Лев

Львам нужно избегать поспешного принятия решений. Если эти люди хотят стать успешнее, придется принимать вдумчивые и осторожные решения. Заработать больше денег Львам поможет их врожденная предприимчивость. На этой неделе влияние Марса привнесет хаос в дела, а также помешает Львам использовать свои интеллектуальные способности на максимум. Зато всем, кто пока не определился со своим будущим, удастся это сделать сейчас. Например, можно попробовать найти свое истинное предназначение при помощи нумерологии.

Дева

Представителям данного Знака будет чуть труднее оперировать большими массивами информации, обзаводиться выгодными знакомствами, находить оригинальные решения финансовых проблем. Денежные приметы помогут это частично исправить. Девам сейчас нужно проявить себя, ведь они являются целеустремленными людьми и хорошими стратегами. Астрологи рекомендуют быть открытыми для новых идей, для получения новых знаний. Как только у Дев появятся свободные деньги, нужно будет поставить запрет на бесполезные траты.

Весы

Весы входят в список Знаков, которым вечно не везет с деньгами. На этой неделе они не будут одиноки в этой проблеме, но зато можно будет посмотреть, как другие люди справляются с неурядицами в финансовой сфере, чтобы научиться у них чему-то полезному. Астрологи рекомендуют усмирить свой буйный нрав и не выказывать недовольство в адрес коллег и, уж тем более, начальства. Неделя подходит для укрепления позиций и улучшения отношений с деловыми партнерами. Осторожнее стоит быть с новыми приобретениями. Стоит покупать только то, без чего не обойтись.

Скорпион

Скорпионам для того, чтобы прожить эту неделю без проблем, важно оставаться сильными, продуктивными и здоровыми. В период с 31 октября по 6 ноября Скорпионам стоит больше времени проводить в делах и в работе. Не исключено, что для многих людей этого Знака настанет идеальное время для смены работы. Период обозначен началом ретроградного Марса, а значит, не лишним будет вернуться к старым и проверенным схемам.

Стрелец

Стрельцам представятся удачная возможность повысить доход в долгосрочной перспективе. Им необходимо будет заняться планированием и больше времени начать уделять работе, чтобы изменить мир вокруг себя. В такой период как сейчас очень опасны сомнения, страхи. Нужно быть чуточку смелее. В выигрыше на этой неделе будут те Стрельцы, которые не упустят шансов, подаренных судьбой в первые дни недели. Трудолюбивым людям этого Знака можно смело рассчитывать на повышение доходов. Затраты на этой неделе будут по большей части связаны с семьей и домом. Повышенная экономия пока ни к чему.

Козерог

Марс активен, но Козероги по большей части смогут обойти все трудности. Им стоит обращать внимание на знаки Вселенной. Также важно бороться с рутиной: новшества на этой неделе будут крайне полезными. Не нужно забывать о текущей работе и важных задачах. Пришло время покончить с делами, которые долгое время находятся в подвешенном состоянии. Творческий подход в делах позволит решить массу проблем с деньгами. Также важно использовать свои собственные знания и наработки, ум и смекалку.

Водолей

Водолеям увеличить денежный поток помогут несколько проверенных способов. Меркурий в Скорпионе сделает так, что у Водолеев появится много новых мыслей и идей, но многие из них окажутся не совсем эффективными, поэтому важно будет продумывать тщательнее каждый свой шаг. Возможно, стоит нацелиться больше на физическую работу. Дело в том, что интеллектуальный труд будет отнимать много сил и нервов. Придется делегировать рабочие задачи и просить помощи у близких. В конце концов, в финансовой сфере Водолеев смогу создать отличный задел на будущее.

Рыбы

Рыбам, вероятно, предстоит отказаться от некоторых своих предпочтений в угоду экономии средств. Но это, как сообщают астрологи, станет правильным шагом в условиях текущих финансовых проблем. Рыбам удастся быстро адаптироваться к новым обстоятельствам на работе и в бизнесе, обусловленным переходом Меркурия в Знак Скорпиона и начало ретроградного Марса. Независимо от того, какие перемены ждут Рыб, материального изобилия пока не ожидается, поэтому лучше воспользоваться советами о том, как привлекать успех и деньги по дням недели.