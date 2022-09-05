Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября для всех знаков Зодиака: как привлечь большие деньги

Астрологи рассказали о том, чего можно ожидать от звезд в период с 5 по 11 число и как подготовиться к переменам, которые принесет их влияние.

Материальная сторона жизни очень важна для каждого из нас, потому стоит заранее знать к каким испытаниям готовиться.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен

Овны на этой неделе будут в ударе. Это их время и их возможность серьезно разбогатеть, либо создать соответствующий задел на будущее. Совершенно точно лениться сейчас нельзя, поэтому нужно поддерживать в себе огонь, мотивируя самих себя, либо общаясь с людьми, которые могут воодушевлять. Чтобы быть максимально производительными на протяжении всей недели, астрологи советуют Овнам избавиться от основных воров жизненной энергии, которые лишают сил и удачи. Все самые важные дела лучше успеть сделать до субботы.

Телец

Также хорошим пассивным источником финансовой удачи станет золото, красный цвет в одежде. Сильная Венера даст Тельцам все необходимое для того, чтобы они смогли уверенно преодолеть все финансовые невзгоды. Судьба подарит Тельцам эмоциональную и внутреннюю гармонию, что тоже очень важно для достижения целей. Однако, стоит учесть, что эту гармонию легко могут нарушить токсичные люди. В сложных вопросах, касающихся денег, астрологи советуют прислушиваться к личному опыту.

Близнецы

Успешное финансовое и деловое развитие этих людей может приостановить стереотипное мышление. Настала пора избавиться от клише, чтобы впустить деньги и успех в свою жизнь. Астрологическая ситуация располагает к поиску личных уязвимостей, исправлению ошибок, деловой активности, карьерному росту. Астрологи советуют избегать незнакомого общества, меньше слушать критиканов, не отвечать резкие замечания, не обращать внимание на неприятные новости.

Рак

Раки благодаря сильной Венере в Деве смогут выдержать все возможные препятствия на пути, преуспеть в работе и делах. Желательно не бояться коллективной работы и общения. Да, возможно, что Раки сейчас пока не в самой сильной позиции: влияние планет сделает их уязвимыми к потоку негатива. Неприятности ожидаются на выходных, причем только в тех делах, где Раки выражают себя через слова и общение. Работа, подразумевающая переговоры, может не клеиться от слова совсем из-за Меркурия.

Лев

Львам нужно перестать сыпать угрозами, критикой и претензиями в адрес окружающих. Эти методы не только не сработают, но и привлекут новые проблемы с деньгами, лишат Львов их статуса и авторитета. Мягкое убеждение и дипломатия — вот ключ к успеху в деловой сфере. На этой неделе стоит придерживаться правил, обязанностей и регламентов. В рабочей обстановке это станет лучшей гарантией стабильного заработка и удачи. Также астрологи советуют Львам заняться очищением своей кармы. Добрые дела и поступки привлекут больше финансовой удачи.

Дева

Общение с начальством, коллегами и клиентами может быстро зайти в тупик из-за вспыльчивости Дев, поэтому разумнее ненадолго сократить контакты, либо научиться держать себя в руках. В противном случае можно лишиться заработка, работы и уважения. Если Девы будут спокойными и собранными, им удастся заработать больше денег и вырваться в лидеры.

Весы

Весам на этой неделе стоит идти в перед, не отступая. Это чревато стрессами и усталость. Также астрологи напоминают, что повышенная активность означает, что потребуется больше перерывов на отдых. Весам нельзя переутомляться, иначе финансовая удача покинет их. Упрямство может также сыграть против них, так что если с 5 по 11 сентября потребуется настоять на своем, делать это желательно мягче. В противном случае появятся конфликты. Ставку стоит сделать на рутинные дела и решение сложных задач.

Скорпион

Скорпионов ожидает свобода выбора. Они вольны выбирать тот путь, который поможет им самореализоваться. Главное, чтобы их действия не были чрезмерно агрессивными. Умение работать в команде защитит Скорпионов от непредвиденных проблем с работой и деньгами. Чего точно нельзя делать на этой неделе, так это менять работу. Каждое решение, связанное с деньгами, должно быть взвешенным, особенно во время шопинга.

Стрелец

Стрельцам стоит опасаться энергетических вампиров — как на работе, так и дома. Такие люди будут очень негативно влиять на их желание работать и развиваться. Астрологи рекомендуют Стрельцам провести это время с людьми, которые, наоборот, вдохновляют. С деньгами звезды советуют быть осторожнее, потому что расходы могут легко превысить доходы, что вынудит влезть в долги. Авантюры и неоправданные риски могут стать причиной крупных убытков для людей данного Знака Зодиака. За покупками лучше ходить с кем-то из близких.

Козерог

Козерогам эксперты советуют защищать себя от негативной энергии. Речь идет о влиянии отрицательно настроенных людей, об унынии. Нужно как можно меньше читать новости в интернете, а также реже реагировать на попытки окружающих вывести их из себя. Так Козероги смогут сохранить работоспособность и продуктивность на высоком уровне. Это поможет им уберечь себя от убытков и ошибок в работе. Добиться желаемого можно, так что главное — просчитать каждый свой шаг. Хотя планеты-покровители будут всячески оберегать Козерогов, им стоит быть внимательнее в обращении с деньгами.

Водолей

Первая полноценная неделя сентября будет особенно хорошей для покорения новых вершин и открытия новых дорог. Можно смело брать кредиты на дорогостоящие покупки, вкладывать средства в бизнес, а также менять валюту. Представители данного Знака могут получить прибавку к зарплате или увесистый бонус, удачно вложить деньги, найти приятную и легкую подработку. Не исключена материальная помощь со стороны близких.

Рыбы

Неделя станет удачным временем для крупных покупок, причем как личных, так и семейных. Рыбы относятся к самым ленивым Знакам Зодиака, но сейчас лучше не откладывать дела на потом. Активность поможет улучшить Рыбам свое материальное положение. Астрологи сообщают, что в период, обозначенный усиленным влиянием Венеры, важно действовать, а не ждать у моря погоды. Для успеха, возможно, придется отказаться от старых приевшихся схем, сменить привычные методы работы. Мягкость и креативность, характерные для Рыб, можно заменить прямолинейностью и напором.