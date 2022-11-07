Финансовый гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября: как приумножить свой достаток знакам Зодиака

Астрологи расскажут, чего ожидать от планет и звезд в период с 7 по 13 ноября и как подготовиться к переменам, которые принесет их влияние.

Овен

В связи с усиленным негативным влиянием таких планет, как Марс и Меркурий, данная неделя все еще плохо подходит для деловых переговоров. Овнов это касается в самую первую очередь, потому что это люди довольно вспыльчивы и могут в общении с коллегами или начальством проронить не самое приятное слово.

Об єтом пишет Слова и фразы.

Вероятность получить прибавку к зарплате в таком случае будет равна нулю. Это хорошее время для деловой активности и постановки новых целей. Главное — остерегаться энергетических вампиров и помнить, что напор и чрезмерная инициатива будет наказуема.

Телец

Это неделя, на которой финансовый успех будет ждать обходительных и уступчивых людей данного Знака. Тельцы нередко проявляют негативные эмоции, что выходит для них боком. Сейчас этого делать ни в коем случае нельзя, особенно на работе. В начале недели будет полное затмение Луны, а это значит, что нужно позаботиться о здоровье. Астрологи советуют Тельцам ознакомиться с продуктами, которые вернут им силу и энергию. С правильным питанием будет больше шансов остаться сильными после тяжелого трудового дня. Доходы в таком случае поползут вверх.

Близнецы

Влияние Венеры подарит Близнецам эмоциональную и внутреннюю гармонию, но стоит учесть, что в период с 7 по 13 ноября ее будет легко нарушить. В сложных вопросах, касающихся денег, астрологи советуют прислушиваться к советам близких или действовать исходя из личного опыта. На интуицию пока лучше не опираться. Изменить жизнь поможет сила мысли, а ее увеличить поможет нейропластичность мозга. Астрологическая ситуация располагает не к поискам уязвимостей и самоанализу, а к стремительному развитию и движению вперед.

Рак

Ракам нужно сосредоточиться на исправлении ошибок, допущенных ранее. Это поспособствует карьерному росту и привлечению денег в обозримом будущем. Ракам необходимо опасаться откровенного общения с незнакомыми людьми, необоснованной критики в свой адрес, резких замечаний, а также неприятных новостей. Выдержав всё это, Раки смогут преуспеть в работе и финансовой сфере.

Лев

Львам сейчас желательно не бояться коллективной работы и общения. Единственное исключение — вторник, день лунного затмения. В сложные моменты Львов выручат практики на привлечение изобилия. С их помощью стандартные и привычные дела будут более успешными с материальной точки зрения. Планеты для Львов сейчас не в самой сильной позиции: влияние ретро-Марса сделает их уязвимыми к потоку негатива. Неприятности ожидаются у представителей Знака, которым захочется выразить себя через слова и общение.

Дева

Угрозы, претензии, критика — методы влияния, которые не только не сработают, но и привлекут большие проблемы с деньгами и авторитетом. Девам необходимо научиться спокойно и мягко доказывать свою правоту, приводя обоснованные логические аргументы — вот ключ к успеху в деловой и денежной сфере. Также в эти семь дней Девам нужно бороться с энергетическим истощением. Если люди данного Знака смогут придерживаться правил, им удастся сохранить деньги в целости. Покупки лучше перенести на выходные дни.

Весы

В рабочей и финансовой сфере гарантией стабильного заработка и удачи для Весов станет умение проявлять лидерские качества. В среду двойной положительный аспект Солнца и Меркурия к Урану может сыграть на руку Весам, которые находятся в поисках вдохновения. Во второй половине недели ночные светила постараются Весам помочь в актуализации их скрытых возможностей. Вполне возможно, что в период с 7 по 13 число Весам придется не раз настоять на своем. Слабость и безволие приведут финансовым убыткам и проблемам в деловой сфере в целом.

Скорпион

Скорпионам следует помнить, что начиная со среды у них будет возможность выбора. Они смогут сами решать, в каком направлении будет развиваться их деятельность. Вселенная на их стороне, поэтому пришло время активизироваться в работе и делах. Также можно смело опираться на помощь интуиции. Методичность и осторожность защитят Скорпионов от невезения и проблем с деньгами. Ставку стоит сделать не только на рутинные дела, но и на задачи, решение которых дается проще всего.

Стрелец

Менять условия работы пока еще рано. Сейчас важна стабильность, особенно во вторник, в день затмения Луны. Неформальное общение с начальством и коллегами может завести Стрельцов в тупик. Люди данного Знака станут более вспыльчивыми, поэтому разумнее ненадолго перестать отстаивать свое мнение. Астрологи рекомендуют проявлять внимание и заботу по отношению к близким и коллегам. Доброта вскоре вернется к ним сторицей в виде ответных добрых дел или денег. С деньгами астрологи советуют быть осторожнее.

Козерог

Козерогам, скорее всего, придется очень много времени тратить на работу и дела, из-за чего на этой неделе они могут быстрее уставать. Нужно попробовать сделать свой дом местом силы, чтобы отдых и релаксация стали более продуктивными. Если Козероги поставят перед собой какую-то сложную финансовую задачу, им следует приступить к ее воплощению уже в понедельник. Добиться желаемого будет проще, если просчитать каждый шаг и действовать обдуманно. Конец недели будет хорош для покорения новых вершин и открытия новых дорог в сфере финансов.

Водолей

Водолеям можно совершать дорогостоящие покупки, но в конце недели. Если купить что-то дорогое 8 ноября в день затмения, эта вещь может не прослужить и половины заявленного срока. Вообще, начало недели будет изобиловать проблемами и неудачами. Представители Знака могут получить прибавку к жалованию, если постараются разобраться со своими главными обязанностями или предложат какое-то нестандартное решение проблем. Это неплохое время для творческой активности.

Рыбы

Рыбам нужно смелее просить о финансовой помощи близких, если таковая понадобится. Неделя удачна для вынужденных дорогостоящих покупок, причем как личных, так и семейных. Если захочется начать заниматься каким-то новым делом, сначала лучше провести гадание на удачу, чтобы выяснить, повезет или нет. Астрологи сообщают, что в период, обозначенный усиленным влиянием Венеры, но слабого Меркурия, важно умение подстраиваться под быстро меняющиеся обстоятельства. Отсутствие эмоциональной гибкости может привести к крупным проблемам с деньгами.