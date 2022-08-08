Финансовый гороскоп на неделю с 8 по 14 августа: как получить щедрые подарки судьбы

Астрологи рассказали. Каким будет влияние планет на каждый из Знаков Зодиака.

Овен

Планеты породят в Овнах не свойственное им стремление к порядку, организованности и последовательности, в связи с чем лучше отложить импровизацию и риски на иное время. Сейчас куда важнее спланировать свой бюджет, обдумать важные покупки и проанализировать расходы. Также важно как можно больше трудиться и пытаться решать все основные задачи. Не нужно распылять свою энергию на то, что второстепенно или вообще не имеет какой-то важности.

Телец

Наступающую неделю смело можно назвать прибыльной. Даже если в работе что-то пойдет не так, она обязательно принесет свои плоды. Согласно финансовому гороскопу, для Тельцов наступает период, в котором любые их усилия окупятся, а количество работы плавно перетечет в качество. Особое внимание стоит уделить ментальной самодисциплине, иначе хаос, вызванный спонтанными покупками, унесет Тельцов в направлении убытков.

Близнецы

Близнецам с высокой вероятностью удастся победить иллюзии, страхи и сомнения, что в свою очередь поможет победить негативные программы. Неделя под влиянием благоприятно настроенных планет подтолкнёт Близнецов к правильным решениям в сфере финансов. Рациональное мышление и трезвый расчет помогут заработать больше денег, выгодно купить какую-то важную вещь или услугу. Это идеальное время для интеллектуального труда.

Рак

Невнимательность и рассеянность Раков негативно отразятся на профессиональном статусе или материальном состоянии. Чтобы избежать неприятных промахов, понадобится самоконтроль. Рекомендуется не браться за важные проекты, не проявлять лишнюю инициативу и довериться снам, ведь в этот, согласно мнению астрологов, Ракам могут сниться вещие сны. Важно обращать внимание на те сновидения, которые предвещают счастье и удачу. Несмотря на отличное положение планет, давать деньги в долг астрологи им все же не советуют.

Лев

Инициатива в финансовых делах, проявленная Львами на этой неделе, может стать началом чего-то хорошего. Будучи так называемым фиксированным Знаком, Львы смогут сфокусироваться на одной важной для них цели. Это сэкономит уйму сил и драгоценного времени. Астрологи советуют воздержаться от крупных покупок 12 числа, но в остальные дни можно побаловать себя и близких. Приобретения с высокой вероятность обрадуют Львов, особенно если будут куплены со скидками. На этой неделе ночные светила приведут этих людей к победе над обстоятельствами.

Дева

Позитивное влияние планеты-покровителя в лице Меркурия стоит применить в своих интересах, приведя в порядок те дела, которые требуют больше всего времени и энергии. Особое внимание стоит уделить заработку и самореализации. Планета откроет перспективные возможности как для смены работы, так и для получения максимально высоких доходов от привычной работы. Также Меркурий поможет Девам найти новые источники доходов.

Весы

Сейчас очень важно определиться с тем, чего хочется получить от жизни в ближайшее время. Влияние планет и звезд располагает к обдуманным тратам, самореализации и профессиональному росту. Это очень важно, так как информационный фон будет крайне сильным. Далеко не вся информация и события будут полезными для людей этого Знака. На этой неделе астрологи советуют Весам перестать нервничать по каждому поводу.

Скорпион

У Скорпионов возможны вспышки мнительности, страха перед переменами, сомнения. Все это может негативно отразиться на рабочем настроении, лишив людей данного Знака продуктивности и веры в себя. Скорпионы рискуют потерпеть поражение в конкурентной борьбе. Также астрологи сообщают, что сейчас Скорпионы могут заработать много денег, но, скорее всего, основные финансовые положительные перемены придут в их жизнь в обозримом будущем — например, в сентябре. Чтобы энергетика была максимальной все эти дни, важно исключить из рациона вредные продукты и больше двигаться.

Стрелец

Стрельцы — это люди, которым легко достаются деньги. В период с 8 по 14 августа ситуация не изменится в худшую сторону. Скорее, наоборот, Стрельцы смогут найти новые источники дохода, а также заработать приятные бонусы. Все, что сейчас необходимо людям этого Знака — внимательность, исполнительность, терпение и толика напористости. Однако очень важно разделять рабочее время и отдых, иначе в погоне за деньгами можно быстро перегореть. Желательно помнить о своих обязанностях, своевременное исполнение которых обязательно обернется денежным вознаграждением.

Козерог

Козерогам астрологи советуют помнить о внимательности и осторожности при подписании важных документов, совершении покупок и оформлении кредитов. Довольно высок риск поддаться эмоциям. Если тратить сейчас деньги, то лишь на те вещи и услуги, которые помогут раскрасить серые будни яркими эмоциями. Меркурий в Деве располагает к усердному труду, что идет Козерогам на руку.

Водолей

В деловой сфере начинается период кардинальных перемен. Пока этот процесс находится в зачаточной стадии, есть шанс взять его под контроль. Астрологи предлагают Водолеям поскорее определиться с дальнейшими целями. Также важно вовремя остановиться и вспомнить о деньгах, которые не заработают себя сами. При достаточно высокой активности и должной целеустремленности период с 8 по 14 августа пройдет без лишних проволочек и принесет значительное увеличение прибыли, рост авторитета.

Рыбы

На этой неделе активизируется Меркурий, что может стать причиной появления неожиданных событий и приятных сюрпризов. Произойдет это лишь в четверг. С понедельника по среду Рыбам стоит научиться различать переломные моменты в жизни. Привлечь денежную удачу поможет общение с приятными людьми. Астрологи советуют Рыбам настраиваться на позитив. Жизнь станет намного ярче и разнообразнее, если позволить себе потратить часть денег на развлечения, посещение неизведанных мест.