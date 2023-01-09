Финансовый гороскоп на неделю с 9 по 15 января: как знакам Зодиака обрести достаток

Астрологи рассказали, как вы можете это сделать.

Овен

Овнам нужно попробовать развить в себе новые таланты. Наступает тот самый период, когда нужно идти вперед. Астрологи советуют воздержаться от покупки или продажи имущества. Можно попробовать потратиться на ремонт автомобиля. Если провести сделку нужно любой ценой, важно перепроверить все документы несколько раз и соблюсти осторожность. Перемены в финансовой сфере будут затруднены, однако, во второй половине недели Марс даст Овнам то, что им нужно — уверенность и мотивацию. Чтобы доходы росли, необходимо действовать, причем активно.

Телец

Тельцам в финансовой сфере стоит полагаться не только на свои таланты и навыки, но еще и на предметы, привлекающие деньги. С их помощью вероятность повышения доходов станет выше. Также сейчас очень опасными будут фразы типа «я не смогу», «я беден», «я неудачница» и так далее. Лучше перестать говорить нечто подобное, а также отложить небольшую сумму про запас, причем желательно сделать это уже в понедельник. Экономные Тельцы сохранят средства. Не нужно покупать что-то только для того, чтобы пустить пыль в глаза коллегам и друзьям.

Близнецы

От Близнецов в пятницу может отвернуться удача. Это значит, что все самые важные финансовые дела лучше закончить до конца недели. астрологи советуют Близнецам избавиться от излишней доверчивости. Давая в долг малознакомым людям, подписывая не глядя важные бумаги и тратя время на помощь недобросовестным коллегам, можно сильно навредить своему финансовому положению. Особенно актуален этот совет в пятницу 13. В конце недели умеренная бдительность точно не навредит.

Рак

Ракам на этой неделе может быть нелегко, ведь даже сильный Марс может не помочь им выбраться из финансовой ямы. Чтобы привлекать больше финансов, можно воспользоваться помощью цветов, привлекающих удачу и богатство. Одежда правильных оттенков будет выступать в роли магнита удачи и денег. Ракам в эти семь дней пригодится планирование расходов и предельная осторожности при совершении покупок. В субботу можно расслабиться и заняться шопингом, а последний день недели лучше посвятить планированию бюджета.

Лев

Львы относятся к звездным прокрастинаторам — Знакам, которые часто не доводят свои дела до конца. На этой неделе очень важно исправить это в себе, поскольку не доведенные до конца проекты могут стать источником больших проблем. Астрологи советуют Львам заботиться о своем здоровье, чтобы недомогание или недосып не стали причиной неудач на работе и не привели к новым расходам. Лучше не экономить на самочувствии, особенно в путешествиях. Отправляясь за покупками, важно заранее составить список, чтобы не оказаться к концу недели без денег в окружении ненужных вещей.

Дева

С их помощью им удастся привлечь новых клиентов и повысить продуктивность. В конце недели можно раскошелиться и устроить себе вечер покупок, но тратиться лучше только на то, что действительно необходимо. Купленные сейчас вещи прослужат долго. Можно потратить немного денег на себя любимых — например, на преображение внешности. Правда, лучше не прогуливаться по магазинам в пятницу, ведь это будет опасный день из-за того, что на календаре окажется число 13.

Весы

Весам будет везти в сфере финансов и работы. Астрологи советуют как можно реже общаться с представителями самых жадных Знаков Зодиака. Энергетика таких людей может негативно сказаться на денежной удаче Весов. Еще этим людям понадобится спокойствие и рассудительность. Так они смогут с большей вероятностью раскрыть свои таланты. Астрологи советуют пока не брать и не давать никому в долг. Также важно иметь подушку безопасности на случай непредвиденных трат. Некоторые весьма приятные расходы возможны в выходные дни.

Скорпион

Скорпионам стоит соблюдать режим дня. Так они с большей вероятностью смогут принимать правильные финансовые и рабочие решения. Более того, это благотворно повлияет на настроение и здоровье. Вторая половина недели, особенно выходные — удачные дни для покупок, вложений и приобретений. Скорпионы могут внести новизну в свои финансовые потоки, потратив деньги полезным и неожиданным образом. Например, если они давно не меняли имидж, можно потратиться на новую одежду. Можно купить стройматериалы для ремонта или новую мебель.

Стрелец

Стрельцам, которые почувствуют недостаток удачи, стоит начать следовать энергетическим законам успеха. Особенно важно это будет для тех, кто сейчас переживает дни финансового кризиса и нуждается в деньгах и мотивации. Если есть люди, которым Стрельцы доверяют, можно попробовать обратиться к ним за помощью. Свой собственный опыт тоже важен: слушая советчиков, все равно следует взвешивать каждое слово и не полагаться на чужие рекомендации безрассудно. Добиться желаемого на финансовом поприще поможет работа над собой: получение новых знаний и опыта.

Козерог

Козерогам для финансового успеха с 9 по 15 января стоит побороть страх, тревогу и дурные мысли. Их главный покровитель в лице Марса станет сильнее в четверг, что откроет перед ними новые дороги. Козерогов ожидает достаточно перспективная, хоть и непростая неделя. В пятницу рекомендуется быть осторожнее с тратами и внимательнее на кассе. Чем больше Козероги будут сконцентрированы на успехе, тем быстрее он к ним придет, поэтому важно думать о хорошем. В воскресенье возможно поступление приятных вестей в финансовой сфере.

Водолей

Водолеи — типичные звездные трудоголики, которым периодически нужно говорить себе «стоп», чтобы не перегорать. На этой неделе они с высокой вероятностью захотят больше работать, поэтому важно помнить об отдыхе. Сохранение энергии и сил поможет увеличить доходы и улучшить положение в бизнесе, поскольку в эти семь дней наилучшие решения будут приходить в голову к тем Водолеям, которые спокойны и полны сил. Эти люди обретут творческий успех, поэтому важно записывать все свои идеи. Вполне возможно, что именно сейчас Водолеи заложат фундамент своих будущих успехов на финансовом поприще.

Рыбы

Рыбам нужно больше работать бок о бок с другими людьми. Так Рыбы смогут получать больше помощи и реже оставаться одни. Астрологи советуют обращать внимание на тех людей, которые видят во всем лишь хорошее и не сомневаются в себе. Траты окупятся, идеи окажутся прибыльными, вложения оправдаются, если не позволять окружающим заражать себя негативом, особенно в начале недели.