Финансовый гороскоп на сентябрь: как знаком Зодиака обрести удачу и большие деньги

По прогнозам астрологов, впереди время, в которое нам всем нужно проявлять чуть больше самостоятельности. У многих людей появится тяга к стабильности, но душой будет тянуть к финансовым переменам: смене работы, покупкам.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен

Представителей этого Знака ждут новые возможности. В сентябре астрологи рекомендуют общаться как можно больше с представителями добрых Знаков Зодиака. Такие люди смогут оказать Овнам поддержку и научить их чему-то полезному. Для важных действий лучше всего подходит начало месяца. А вот с начала второй декады можно спокойно довериться судьбе, случаю или собственной интуиции. При удобном случае она поможет Овнам понять, что они идут по верному пути и скоро придут к своей цели. Выходные первой недели сентября — лучшее время для покупок.

Телец

Венера в начале сентября уйдет из негативного Знака Льва, а это значит, что для Тельцов время активных действий и инициативы наступает уже 5 числа. Лучшая стратегия на этот месяц: присматриваться и прислушиваться к мелочам, решать мелкие и легкие вопросы, общаться с людьми, забрасывать удочку. Проводить деликатные и важные беседы с начальством лучше потом. Лишними станут спешка и чрезмерная напористость. Это приведет Тельцов только к лишним убыткам.

Близнецы

В начале осени возможен неожиданный и благоприятный поворот в денежных вопросах: важно научиться замечать все важные мелочи, происходящие вокруг. Так Близнецы не пропустят момент, в который нужно начать действовать. Особую осторожность стоит проявлять в общении с токсичными людьми — коллегами, начальством, клиентами. К такому поведению нужно относиться как можно проще. Также ранее мы рассказывали о том, как отвечать на оскорбления и хамство, чтобы не подвергать свое биополе негативном воздействию.

Рак

У Раков наступает такой период, в который счастье приносят не приобретение чего-то, а избавление от лишнего. Также важно избавляться от хлама, ненужных или неработающих вещей. Это поможет Ракам стать успешнее в финансовой сфере, потому что финансовые потоки будут для них более сильными и благоприятными. Сфера денег может принести много приятных неожиданностей — озарения и новые открытия. Начало осени желательно использовать для деловой активности.

Лев

О себе могут напомнить неприятные воспоминания о прошлых ошибках, что приведет к появлению переживаний. Львам стоит пользоваться почаще заговорами от страха, тоски и уныния. Это позволит им проще достигать поставленных целей и не уставать от повышенной нагрузки. Чтобы не остаться среди аутсайдеров, людям этого Знака нужно в любой непонятной ситуации не пасовать перед трудностями, а придерживаться планов. Благотворно повлиять на ход событий в деловой сфере Львы смогут при помощи наличия такого качества как смелость.

Дева

У Дев начинается период, когда они будут получать дивиденды благодаря вложениям сил и времени в прошлом. Ночные светила обещают успех, особенно в конце месяца, когда положение планет и звезд будет максимально благоприятным. Однако не стоит ждать абсолютной определенности: ночные светила будут спокойными, но это не значит, что они не могут превратить идиллию в хаос. Вплоть до конца сентября сохранится шанс неожиданного притока денег, приятных новостей.

Весы

Весов в сентябре месяце ждут отличные финансовые результаты. Особенно этот относится к тем представителям данного Знака, которые владеют своим бизнесом, заняты в сфере туризма или работают удаленно. Несмотря на позитивные тенденции этого периода, астрологи не советуют во всем полагаться на удачу. В приоритете сейчас — активные действия и смелые решения. Желательно подумать над тем, как оптимизировать работу. Для этого Весам нужно помнить о восьми законах энергии во Вселенной. Они помогут более эффективно распределять свои силы.

Скорпион

Месяц не лучшим образом подходит для командировок и спонтанных начинаний. Лучше спокойно трудиться над тем, что требует скорейшего завершения. Приближение дедлайнов не означает, что нужно торопиться. Допускать ошибок сейчас не стоит, особенно при работе с документами. Если Скорпионам не будет везти с деньгами или невезение сохраняется уже определенное время, нужно воспользоваться тремя способами избавления от финансовых проблем. Сентябрь особенно хорошо пройдет для представителей творческих профессий — особенно дизайнеров.

Стрелец

Планеты снабдят воображение Стрельцов огромным количеством креативных идей. Счастье придет и к прагматикам, которые смогут найти выход из самых сложных задач и найти решение любой дилеммы. Важно прислушиваться к внутреннему голосу и не допускать сильного переутомления. Астрологи советуют следить за своими мыслями, ведь среди них возможно появление гениальных озарений, которые помогут улучшить финансовое состояние.

Козерог

Ночные покровители усилят интуицию Козерогов, возможно, а также сделают их более проницательными. В конце лета и начале осени этих людей нередко будут посещать разнообразные мысли по поводу карьеры и заработка, но сконцентрироваться важно исключительно на хорошем. Этот месяц будет самым благоприятным в году для разработки новых идей. Начало месяца идеально подходит для деловых знакомств.

Водолей

Водолеям стоит уповать в первую очередь на силу позитивного мышления. Эти люди очень легко преодолевают любые трудности, потому что могут вовремя сфокусироваться на оптимизме. Астрологи считают, что наступает хорошее время для того, чтобы попросить прибавки к заработной плате или завести разговор о повышении в должности. Вторая половина сентября подарит Водолеям уникальную возможность избавиться от проблем с деньгами, повысить доходы. Начало месяца лучше посвятить оптимизации рабочего процесса, наведению порядка в документах и раздаче долгов.

Рыбы

Данный период даст Рыбам отличную возможность наконец-то разобраться с долгами и накопившимися делами. Ночные покровители позволят этим людям обрести ясность ума и трезвый подход, что поможет упорядочить дела, перетянуть на свою сторону удачу. Рожденные под эгидой Рыб люди будут как никогда полны сил и решимости, особенно если смогут побороть негативные программы сознания. Астрологи советуют не отступать и не прятаться в зоне комфорта, а уделять больше времени работе и активному заработку. Навязчивые мысли и страхи негативно отразятся на денежной удаче.