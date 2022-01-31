Франция вернет евреям 15 украденных нацистами произведений искусства

В законопроекте, единогласно принятом во вторник, члены нижней палаты французского парламента обратились к картинам, скульптурам и рисункам, которые были размещены в некоторых из крупнейших музеев Франции.

Национальное собрание Франции одобрило возврат 15 произведений искусства, украденных нацистами во время Второй мировой войны, наследникам еврейских семей, которым они ранее принадлежали.

Об этом сообщает algemeiner.com.

В законопроекте, единогласно принятом во вторник, члены нижней палаты французского парламента обратились к картинам, скульптурам и рисункам, которые были размещены в некоторых из крупнейших музеев Франции, включая Лувр, Музей Орсе и Музей замка Компьень. Среди них две картины Марка Шагала, а также «Розовые кусты под деревьями» Густава Климта — единственная картина австрийского художника в национальных коллекциях Франции.

Министр культуры Франции Розелин Бачело заявила, что «исторический» законопроект стал первым случаем, когда страна приняла закон о возвращении еврейским семьям произведений времен Второй мировой войны. Законопроект теперь будет передан в верхнюю палату парламента, где, как ожидается, сенаторы одобрят его 15 февраля.

Было установлено, что две картины Шагала принадлежат польскому еврейскому мастеру и музыканту Давиду Цендеру, который был вынужден покинуть свой дом и имущество после немецкого вторжения в Лодзь в 1940 году.

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